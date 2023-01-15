Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания передаст Украине в ближайшие недели 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака
"Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства.
После того, как танки поступят в распоряжение ВСУ, Британия начнет отправку 30 самоходных гаубиц AS90.
Согласно заявлению, уже в ближайшие дни британские военные начнут обучать бойцов ВСУ, как обращаться с передаваемым им вооружением.
"Премьер-министр призывает союзников как можно скорее отправить запланированную на 2023 год поддержку, чтобы добиться максимального эффекта", — подчеркивается в пресс-релизе.
По мнению российского посольства в Великобритании, поставка такой техники приведет к эскалации конфликта и росту числа жертв.
Ранее Франция заявила, что в ближайшие несколько месяцев передаст Украине военные танки MX-10RC. А представители Пентагона не исключили возможности предоставления ВСУ танков Abrams.
11 января, 10:49Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта