Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2 - 15.01.2023 Украина.ру
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Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2 - 15.01.2023 Украина.ру
Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания передаст Украине в ближайшие недели 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака
2023-01-15T12:06
2023-01-15T12:06
новости
великобритания
украина
танки
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После того, как танки поступят в распоряжение ВСУ, Британия начнет отправку 30 самоходных гаубиц AS90.Согласно заявлению, уже в ближайшие дни британские военные начнут обучать бойцов ВСУ, как обращаться с передаваемым им вооружением.По мнению российского посольства в Великобритании, поставка такой техники приведет к эскалации конфликта и росту числа жертв.Ранее Франция заявила, что в ближайшие несколько месяцев передаст Украине военные танки MX-10RC. А представители Пентагона не исключили возможности предоставления ВСУ танков Abrams.
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новости, великобритания, украина, танки
Новости, Великобритания, Украина, танки

Власти Великобритании передадут Украине 14 танков Challenger 2

12:06 15.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Великобритания передаст Украине в ближайшие недели 14 танков Challenger 2, заявил офис премьер-министра Риши Сунака
"Эскадрон из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели", — говорится на сайте британского правительства.
После того, как танки поступят в распоряжение ВСУ, Британия начнет отправку 30 самоходных гаубиц AS90.
Согласно заявлению, уже в ближайшие дни британские военные начнут обучать бойцов ВСУ, как обращаться с передаваемым им вооружением.
"Премьер-министр призывает союзников как можно скорее отправить запланированную на 2023 год поддержку, чтобы добиться максимального эффекта", — подчеркивается в пресс-релизе.
По мнению российского посольства в Великобритании, поставка такой техники приведет к эскалации конфликта и росту числа жертв.
Ранее Франция заявила, что в ближайшие несколько месяцев передаст Украине военные танки MX-10RC. А представители Пентагона не исключили возможности предоставления ВСУ танков Abrams.
БМП Bradley
11 января, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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