https://ukraina.ru/20230115/1042636598.html
Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 15.01.2023
2023-01-15T11:49
2023-01-15T11:49
2023-01-15T11:49
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о том, чем опасен "Люблинский треугольник", каковы цели этого объединения и стоит ли повышать призывной возраст в России: 0:42 – Встреча Люблинского треугольника; 4:10 – Польские силы на Украине; 8:39 – Угроза морского десанта РФ и его возможные направления; 11:45 – Техника США в Восточной Европе; 17:41 – Эра тяжелой техники; 25:00 – Повышение призывного возраста; 28:28 – Информирование населения о СВО;
https://ukraina.ru/20230113/1042611876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, новости, владимир ераносян, сво, сша, россия, всу
Видео, Новости, Владимир Ераносян, СВО, США, Россия, ВСУ
Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о том, чем опасен "Люблинский треугольник", каковы цели этого объединения и стоит ли повышать призывной возраст в России:
0:42 – Встреча Люблинского треугольника;
4:10 – Польские силы на Украине;
8:39 – Угроза морского десанта РФ и его возможные направления;
11:45 – Техника США в Восточной Европе;
17:41 – Эра тяжелой техники;
25:00 – Повышение призывного возраста;
28:28 – Информирование населения о СВО;