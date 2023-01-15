https://ukraina.ru/20230115/1042636598.html

Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ

Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру

Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ

Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 15.01.2023

2023-01-15T11:49

2023-01-15T11:49

2023-01-15T11:49

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о том, чем опасен "Люблинский треугольник", каковы цели этого объединения и стоит ли повышать призывной возраст в России: 0:42 – Встреча Люблинского треугольника; 4:10 – Польские силы на Украине; 8:39 – Угроза морского десанта РФ и его возможные направления; 11:45 – Техника США в Восточной Европе; 17:41 – Эра тяжелой техники; 25:00 – Повышение призывного возраста; 28:28 – Информирование населения о СВО;

https://ukraina.ru/20230113/1042611876.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, владимир ераносян, сво, сша, россия, всу