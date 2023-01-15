Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
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Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ - 15.01.2023 Украина.ру
Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ
Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 15.01.2023
2023-01-15T11:49
2023-01-15T11:49
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о том, чем опасен "Люблинский треугольник", каковы цели этого объединения и стоит ли повышать призывной возраст в России: 0:42 – Встреча Люблинского треугольника; 4:10 – Польские силы на Украине; 8:39 – Угроза морского десанта РФ и его возможные направления; 11:45 – Техника США в Восточной Европе; 17:41 – Эра тяжелой техники; 25:00 – Повышение призывного возраста; 28:28 – Информирование населения о СВО;
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видео, новости, владимир ераносян, сво, сша, россия, всу
Видео, Новости, Владимир Ераносян, СВО, США, Россия, ВСУ

Не только "корнеты", но и корветы: Ераносян о том, чем Россия ответит на западную помощь для ВСУ

11:49 15.01.2023
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, Доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о том, чем опасен "Люблинский треугольник", каковы цели этого объединения и стоит ли повышать призывной возраст в России:
0:42 – Встреча Люблинского треугольника;
4:10 – Польские силы на Украине;
8:39 – Угроза морского десанта РФ и его возможные направления;
11:45 – Техника США в Восточной Европе;
17:41 – Эра тяжелой техники;
25:00 – Повышение призывного возраста;
28:28 – Информирование населения о СВО;
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России . Видео
13 января, 15:03
Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
 
ВидеоНовостиВладимир ЕраносянСВОСШАРоссияВСУ
 
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