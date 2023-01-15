https://ukraina.ru/20230115/1042633633.html

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане - 15.01.2023 Украина.ру

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане

Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", говорится на сайте конкурса

2023-01-15T09:37

2023-01-15T09:37

2023-01-15T09:37

новости

мисс вселенная

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0f/1042633515_0:0:1742:981_1920x0_80_0_0_9fcd90ed0d208404e87f27511b7f74ae.png

В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.Корону победительницы она получила из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария: девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.

https://ukraina.ru/20230114/1042617144.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мисс вселенная, сша