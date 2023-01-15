Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане - 15.01.2023 Украина.ру
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Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане - 15.01.2023 Украина.ру
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", говорится на сайте конкурса
2023-01-15T09:37
2023-01-15T09:37
новости
мисс вселенная
сша
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В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.Корону победительницы она получила из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария: девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.
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новости, мисс вселенная, сша
Новости, Мисс Вселенная, США

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане

09:37 15.01.2023
 
Мисс Вселенная - 2022
Мисс Вселенная - 2022
Читать в
Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", говорится на сайте конкурса
В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.
Корону победительницы она получила из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.
Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария: девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.
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