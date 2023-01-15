https://ukraina.ru/20230115/1042633633.html
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане - 15.01.2023 Украина.ру
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", говорится на сайте конкурса
2023-01-15T09:37
2023-01-15T09:37
2023-01-15T09:37
новости
мисс вселенная
сша
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В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.Корону победительницы она получила из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария: девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.
https://ukraina.ru/20230114/1042617144.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мисс вселенная, сша
Новости, Мисс Вселенная, США
Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная - 2022" в Новом Орлеане
Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", говорится на сайте конкурса
В свои 28 лет Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и "инструктором по шитью" в некоммерческом ателье.
Корону победительницы она получила из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.
Россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко отсеялись еще на этапе отбора 16 полуфиналисток, из которых потом осталось пятеро — все представительницы западного полушария: девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
Конкурс этого года проходил в американском городе Новый Орлеан. Следующий состоится в Сальвадоре в конце года.