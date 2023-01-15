https://ukraina.ru/20230115/1042632666.html

Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски

Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски - 15.01.2023 Украина.ру

Внук Родари в Стране лжецов и фейерверк по-харьковски

В рождественские дни перед детьми в Харькове и одном из населенных пунктов области в образе клоуна Пимбо выступил Марко Родари – внук всемирно известного детского писателя.

2023-01-15T11:46

2023-01-15T11:46

2023-01-15T11:46

эксклюзив

харьков

украина

спецоперация

обстрелы

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"Вчера Дергачевщину посетил потомок детского писателя Джанни Родари, автора знаменитой сказки о приключениях Чиполлино и его друзей — известный итальянский клоун Марко Родари. Ранее он ездил поддержать детей в другие горячие точки мира – Ирак, Сирию и Палестину", — сообщили в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевского горсовета."Конечно, мне было очень страшно, но мне страшнее за детей, а не за себя. И за всех людей, которые живут в этом городе. Конечно, я видел не только разрушенные здания вашего города, но также и села, и разрушенные улицы. Но это война, — сказал Родари в комментарии "Харьковским известиям". — Я обращаюсь ко всему миру. Прежде всего, прошу остановить эту войну для детей, ради детей и ради их улыбок. Это мое прямое назначение. Я — клоун. Я должен это сделать и обращаюсь ко всем".Можно только надеяться, что это "ко всем" относится в первую очередь к Зеленскому. Если бы Киев согласился на предложенное президентом РФ рождественское перемирие, и Марко, и дети, перед которыми он выступал, чувствовали бы себя спокойнее на представлении.Также было бы неплохо, чтобы призыв "остановить войну" поддержало правительство Италии. Вместо этого Рим под давлением Соединенных Штатов 13 января принял решение поставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Похоже, в стране апельсинов закончилось действие прививки от фашизма, полученной в 40-х годах прошлого века.Неизвестно, работает ли еще вакцинация у клоуна Марко, так же как неизвестно, самостоятельно ли он принял решение о поездке на Украину.Между тем дед – антифашист, участник итальянского сопротивления, наверняка посоветовал бы внуку другой маршрут благотворительного турне.Поскольку дети, конечно, везде дети, но стоит ли играть на руку режиму, во многом подобному фашистской диктатуре Муссолини? Или улыбки маленьких дончан менее важны? А может быть, дело в том, что в Донецке, в отличие от Харькова, действительно "страшно"?Показательно, что украинские декоммунизаторы не добрались до произведений Джанни Родари - не то по дремучему невежеству, не то опасаясь реакции общественности на родине писателя.Между тем Чиполлино идеологически гораздо опаснее, чем объявленный на Украине вне закона безобидный Чебурашка.Мальчик-луковка - юный революционер, персонаж, вполне достойный страниц детского журнала Il Pioniere, который большой друг Советского Союза Родари в свое время редактировал по заданию компартии Италии.Другой персонаж "приключений Чиполлино", наглый нахлебник, шантажист и вымогатель герцог Мандарин до смешного похож манерами на Зеленского, которому должен весь мир.А неслыханная щедрость синьора Помидора, с помпой подарившего Земляничке обёртку от конфеты? Почти так же щедро городские власти Харькова облагодетельствовали горожан рождественским угощением. Например, в Салтовском жилом массиве (население в мирное время составляло около полумиллиона человек) раздали, по данным мэрии, 4 тысячи бесплатных обедов...На этом фоне даже скромная гуманитарная помощь от малочисленной общины кришнаитов выглядит значительной. И в силу тяжелого материального положения многих харьковчан оказывается очень востребованной. Начав раздачу вегетарианских обедов возле станции метро Героев труда на Салтовки, кришнаиты через пару дней вынужденно перебазировались на менее людную Алексеевку. Не справились с очередями желающих на "прикормленном" месте.В другой сказочной повести Родари действие разворачивается в Стране Лжецов. Жителям этой страны грозит суровое наказание за любую попытку произнести хоть слово правды. Параллели и в этом случае поневоле напрашиваются.Вот, например, в управлении СБУв Харьковской области отчитались о результатах "противодиверсионных" мероприятий, которые проходили в Харькове 9 и 10 января. 70 мирных граждан арестовали за репосты в соцсетях и "фотографирование обстрелов". То есть, опять же, за правду и наличие собственного мнения.Но это только в качестве побочного эффекта. Главной, необъявленной целью совместной с нацполицией и ВСУ операции стал отлов свежего "пушечного мяса". Спрашивается, почему на Украине такие трудности с набором в армию, если согласно свежему опросу КМИС ВСУ доверяет 99% населения, а президенту 85? Таков уж обычай Страны лжецов – ни слова правды!.Вечером 10 января в Харькове случился салют, который прогремел на всю Украину. Около 22 часов ракеты ВКС РФ ударили по военным обьектам в Индустриальном и Киевском районах города."Прилет" в Киевском сопровождался звуками, характерными для попадания в склад боеприпасов. Но вскоре, после еще одного удара, начался нескончаемый красочный фейерверк. Он пришелся очень кстати и здорово поднял настроение харьковчанам. В местных пабликах его тут же назвали салютом в честь , успехов россиян в Соледаре.Наутро власти объявили, что прилетов по военным объектам не было, а было попадание в склад пиротехники."Около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших", — написал глава ХОВА Синегубов в telegram."Склада нет, полностью нет склада. И, видите, стекла вылетели, там по офису стекла вылетели. Летали здесь и шлакоблоки, все. Крыши нет. Красиво было, как будто День победы праздновали", - не удержался в комментариях местному изданию "Владимир, исполнительный директор пострадавшего частного предприятия". Человек, удивительно похожий на конечного бенефициара фирмы "Пиротэкс" Владимира Давтяна.В Очакове фабрики фейерверков нет. Поэтому, когда результативный удар по складу боеприпасов случился там, местные власти выдали его за детонацию старых мин времен ВОВ, некогда залитых бетоном.Фейерверк, конечно, порадовал, но при этом напомнил харьковчанам о страшных весенних месяцах, когда ВСУ каждый удар ВКС РФ по казармам, складам оружия и подобным объектам сопровождали обстрелом из РСЗО жилых кварталов. Так сказать, маскировали результативные попадания. Кроме того, били и просто так, среди бела дня, выбирая места скопления людей. Достаточно вспомнить трагедию на Павловом Поле, когда под "дружеским" обстрелом погибли 29 человек, в том числе грудной ребенок, или регулярные удары по остановкам общественного транспорта.ВСУ вообще прдпочитают бить по скоплениям мирных людей. Именно это произошло утром 9 января, когда на рынке в пгт. Шевченково Харьковской области погибли два человека, еще пятеро были ранены. Разумеется, по официальной версии ракетный удар нанесли "оккупанты".По данным Нацполиции, за время спецоперации на Украине погибли 16 502 гражданских. Речь идет о территориях, подконтрольных Киеву. Из них 3784 человека – в Харьковской, 4746 – в Донецкой, 815 – в Луганской области.Сколько из них погибли от рук украинских вояк и наемников, официальная статистика Страны лжецов умалчивает. Но, судя по многочисленным свидетельствам очевидцев, подавляющее большинство.

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https://ukraina.ru/20230115/1042634578.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, украина, спецоперация, обстрелы