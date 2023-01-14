https://ukraina.ru/20230114/1042632183.html

Cобытия в Соледаре, трагедия в Днепре, больше "Леопардов". Итоги 14 января на Украине

Cобытия в Соледаре, трагедия в Днепре, больше "Леопардов". Итоги 14 января на Украине - 14.01.2023 Украина.ру

Cобытия в Соледаре, трагедия в Днепре, больше "Леопардов". Итоги 14 января на Украине

Жители Соледара рассказали о происходившем в городе. В Днепре погибли 5 человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что танки Leopard 2 его стране готовы предоставить уже пять государств

2023-01-14T18:56

2023-01-14T18:56

2023-01-14T19:35

хроники

эксклюзив

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Эвакуированный из Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения. Он также заявил о том, что украинские военные мародёрствовали."Они нас ждунами называли. "Вы ждёте орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё."Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить", - рассказал мужина.При этом самих украинских военных житель Соледара охарактеризовал нелестно. По его словам, они "все раздетые, грязные", выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он."Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.Кроме того, как рассказали жительницы города, по ним во время эвакуации стреляли фосфорными снарядами ВСУ."Фосфорные. Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Видели, что вывозят гражданских. Квадракоптер летает и забрасывает фосфором. Птички они называли. Квадракоптер летает: они и по мирным применяли, и по военным. Нас же военные вывозили, соответственно, и мы, и они были под угрозой, на грани жизни и смерти мы были. У нас осталась жизнь наша — спасибо ребятам, которые нас вывели из того ада и вывезли. Возможно, сейчас их даже нет в живых потому, что там — ад", - рассказали женщины журналисту РИА "Новости".Кроме того, по словам очевидцев, в Соледаре находились и иностранные наёмники."Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков", - рассказала жительница Соледара Светлана Тарадайко.Женщина сообщила, что мирные жители Соледара старались как можно меньше контактировать с иностранными наёмниками и большую часть времени скрывались в подвалах, выходя из них только в случае острой необходимости.Ранее стало известно о пропаже под Артёмовском (Бахмутом) двух британских наёмников. Позже стало известно об обнаружении тела одного из них."Евгений Пригожин сообщил об обнаружении тела одного из пропавших в Соледаре британских наёмников. 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшо пропали в окрестностях Соледара 6 января. Сегодня тело одного из них было найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - сообщил телеграм-канал "Оркестр Вагнера" 11 февраля.Также документы наёмника были опубликованы в телеграм-канале "Кепка Пригожина".На одного из британцев было выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Что именно из двух британцев погиб неизвестно.Пригожин отметил, что для многих иностранных наёмников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев."Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями", - процитировал 11 января сотрудника британского министерства телеканал Sky News.В тот же день появились фотографии иностранных наёмников в Артёмовске, что неподалёку от Соледара."У самолётика сегодня, как пишут украинские источники, наемники "Интернационального легиона" (с очень модными карамультуками). И этих в блокнотик запишем", - прокомментировал фотографию телеграм-канал "Военкор Ярем".Ранее не раз сообщалось о том, на стороне Украины воюют иностранные наёмники, в первую очередь из Польши, США, Великобритании и Грузии.Ещё больше "Леопардов"Кроме Польши и Финляндии, ещё три страны непублично согласились передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет дано согласие Германии как страны-производителя, заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина находится "объективно в полушаге от решения темы танков"."Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка... Французы - молодцы, они сделали первый шаг. Потом - поляки... Но обещание Leopard - это второй такой шаг. Он побудил другие страны, которые до этого сидели тихо и шептали нам, что готовы передать Leopard, выходить и говорить: мы в принципе тоже готовы это сделать", - заявил министр.Так, Кулеба вспомнил о Финляндии. Ранее председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства"А я знаю ещё по крайней мере три страны, которые готовы это сделать, но еще об этом не говорят, потому что хотят об этом сказать вслух, только будучи стопроцентно уверенными, что немцы выйдут и скажут: "Мы за", - рассказал Кулеба.Позже он уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией есть "уже пять стран, которые готовы передавать [танки], но ждут решения вопросов с Германией".Днём ранее агентство Bloomberg сообщило, что федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.Ранее по итогам визита 11 января во Львов президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна, готова предоставить Украине 10-14 танков Leopard 2. Однако в пятницу, 13 января, правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку немецких танков на Украину.При этом в правительстве Германии напомнили, что тем, кто желает поставлять танки Leopard 2, необходимо добиться разрешения от ФРГ. Как заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман, поставка Польшей произведённых в Германии танков Украине без немецкого согласия была бы "незаконной".За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии."Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", — заявил он 12 января в Берлине.Заявление Кулебы свидетельствует: Leopard 2 может наравне с Т-72 стать основным танком Вооружённых сил Украины. При этом Великобритания заявила о намерении поставить Украине и свои танки Challenger 2.Трагедия в ДнепреРакета попала в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли, 27 ранены, сообщили замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов."Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом", - сообщил Тимошенко.Позже он заявил, что по состоянию на 17:20 в Днепре в разрушенном подъезде девятиэтажного жилого дома спасены 15 человек.Глава области Резниченко сообщил, что в результате произошедшего погибли 5 и получили ранения 27 человек. Всех раненых доставили в больницу.В свою очередь, мэр Днепра Филатов сообщил, что в результате попадания целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения."Жуткая картина в родном городе. Быстро узнал место попадания, это Набережная Победы 118. Рядом с кинотеатром салют. И анализ места удара, на снимке, и увеличенной картой показывает, что это как раз рядом с Приднепровской ТЭС. Буквально напротив через реку. Так что становится очевидным, что ракета была сбита с траектории, скорее всего по ТЭС, и не летала специально в жилой дом. А беду на голову жителей принесла ПВО, которые размещаются прямо в городах. В этом вся подлость украинских властей. В городе военные объекты проще прикрыть за спиной мирных жителей, а если по ним попало, то можно поднять медийную волну. Что собственно уже и происходит, Киев тут же запустил очередной сеанс "незабудемнепростим". Вот такой циничный профит на крови", - прокомментировал произошедшее уроженец Днепра, автор популярного телеграм-канала "Русский инженер".Как подытожил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, остаются две версии причин трагедии: в дом ударила ракета украинской ПВО в дом попала российская крылатая ракета, сбитая украинской ПВО."Однако, очевидно, что целью сам дом не являлся", - подчеркнул Медведев.На месте событий работают экстренные службы.

https://ukraina.ru/20230114/1042630839.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив