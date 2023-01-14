Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине
Петрэ Дэа
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа не только уснул, но и захрапел в прямом эфире местного телеканала Antena 3 во время обсуждения негативных последствий украинского конфликта для румынских фермеров, сообщается на сайте телеканала Digi24
"Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — написал журналист.
Журналистка безуспешно позвала спящего чиновника и пообещала перезвонить. Гости в студии не удержались от смеха. Кадры из выпуска стали вирусными в социальных сетях. Министр инцидент пока никак не комментировал.
В субботу румынские СМИ сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу. По данным Бухареста, с 24 февраля руководство Румынии потратило на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на питание и проживание.
4 января, 17:59Президент Румынии попросил Зеленского перестать ограничивать права румынской диаспоры на УкраинеПрезидент Румынии Клаус Йоханнис в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским обратился к последнему с просьбой пересмотреть закон, который ограничивает права румынского меньшинства на территории Украины.