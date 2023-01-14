https://ukraina.ru/20230114/1042632032.html

Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине

Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине - 14.01.2023 Украина.ру

Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа не только уснул, но и захрапел в прямом эфире местного телеканала Antena 3 во время обсуждения негативных последствий украинского конфликта для румынских фермеров, сообщается на сайте телеканала Digi24

2023-01-14T18:04

2023-01-14T18:04

2023-01-14T18:04

украина

румыния

министр

новости

прямой эфир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0e/1042631845_81:0:760:382_1920x0_80_0_0_2ea52f412e2e6329ef821f85381e9262.png

"Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — написал журналист.Журналистка безуспешно позвала спящего чиновника и пообещала перезвонить. Гости в студии не удержались от смеха. Кадры из выпуска стали вирусными в социальных сетях. Министр инцидент пока никак не комментировал.В субботу румынские СМИ сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу. По данным Бухареста, с 24 февраля руководство Румынии потратило на украинских беженцев 565 миллионов евро, из них более 100 миллионов евро на питание и проживание.

https://ukraina.ru/20230104/1042393102.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, румыния, министр, новости, прямой эфир