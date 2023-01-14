https://ukraina.ru/20230114/1042631740.html
Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер" - 14.01.2023 Украина.ру
Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил эффективность ЧВК "Вагнер" в СВО
2023-01-14T17:38
2023-01-14T17:38
2023-01-14T17:38
видео
ростислав ищенко
чвк "вагнер"
новости
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Ищенко также рассказал о том, зачем России частная военная компания, каковы её преимущества и каковы недостатки, а также о том, почему подобные структуры на порядок мощнее, чем армия страны.
https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, чвк "вагнер", новости
Видео, Ростислав Ищенко, ЧВК "Вагнер", Новости
Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил эффективность ЧВК "Вагнер" в СВО