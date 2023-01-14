https://ukraina.ru/20230114/1042631740.html

Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"

Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер" - 14.01.2023 Украина.ру

Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил эффективность ЧВК "Вагнер" в СВО

2023-01-14T17:38

2023-01-14T17:38

2023-01-14T17:38

видео

ростислав ищенко

чвк "вагнер"

новости

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Ищенко также рассказал о том, зачем России частная военная компания, каковы её преимущества и каковы недостатки, а также о том, почему подобные структуры на порядок мощнее, чем армия страны.

https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html

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2023

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видео, ростислав ищенко, чвк "вагнер", новости