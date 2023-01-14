Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа" - 14.01.2023 Украина.ру
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Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа" - 14.01.2023 Украина.ру
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
Мы не знаем, что на самом деле произошло в Харьковской области в сентябре, когда ВС РФ вынуждены были отступить. Но мы можем задать вопрос, который задаст любой профессиональный военный: почему там стояли именно такие войска? Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T17:33
2023-01-14T17:33
новости
харьковская область
изюм
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Отвечая на ремарку о том, что за тот же Изюм в первые месяцы СВО шли ожесточенные бои, Трухан отметил, из нельзя считать таковыми, потому число погибших с обеих сторон явно не исчислялось тысячами человек."Я поэтому и говорю, что у нас раздули этого птенца кукушки до размера птеродактиля мелового периода, когда боестолкновение по 30 человек с двух сторон разворачивается до масштабов фронтовой операции", - категоричен специалист.Как бы там ни было, Россия сама поставила себя в такие условия, что как минимум Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область нужно будет освобождать от присутствия чуждых нам сил. Это и будет сделано, а каким образом – зависит от конкретной обстановки, заключил собеседник издания.
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новости, харьковская область, изюм, вс рф, донбасс, херсонская область, запорожская область
Новости, Харьковская область, Изюм, ВС РФ, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область

Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"

17:33 14.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Мы не знаем, что на самом деле произошло в Харьковской области в сентябре, когда ВС РФ вынуждены были отступить. Но мы можем задать вопрос, который задаст любой профессиональный военный: почему там стояли именно такие войска? Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
"У нас говорят о "харьковской катастрофе". А эту территорию кто-то собирался контролировать? Кто ее мог контролировать? Списанные украинские политики-беглецы, которые за восемь лет в России не смогли себя найти нигде, кроме как в телеграмм-каналах? Если их не пустили в российскую политику, значит, они были неспособны к этому", - уверен эксперт.
Отвечая на ремарку о том, что за тот же Изюм в первые месяцы СВО шли ожесточенные бои, Трухан отметил, из нельзя считать таковыми, потому число погибших с обеих сторон явно не исчислялось тысячами человек.
"Я поэтому и говорю, что у нас раздули этого птенца кукушки до размера птеродактиля мелового периода, когда боестолкновение по 30 человек с двух сторон разворачивается до масштабов фронтовой операции", - категоричен специалист.
Как бы там ни было, Россия сама поставила себя в такие условия, что как минимум Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область нужно будет освобождать от присутствия чуждых нам сил. Это и будет сделано, а каким образом – зависит от конкретной обстановки, заключил собеседник издания.
 
НовостиХарьковская областьИзюмВС РФДонбассХерсонская областьЗапорожская область
 
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