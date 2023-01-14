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Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"

Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа" - 14.01.2023 Украина.ру

Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"

Мы не знаем, что на самом деле произошло в Харьковской области в сентябре, когда ВС РФ вынуждены были отступить. Но мы можем задать вопрос, который задаст любой профессиональный военный: почему там стояли именно такие войска? Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T17:33

2023-01-14T17:33

2023-01-14T17:33

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Отвечая на ремарку о том, что за тот же Изюм в первые месяцы СВО шли ожесточенные бои, Трухан отметил, из нельзя считать таковыми, потому число погибших с обеих сторон явно не исчислялось тысячами человек."Я поэтому и говорю, что у нас раздули этого птенца кукушки до размера птеродактиля мелового периода, когда боестолкновение по 30 человек с двух сторон разворачивается до масштабов фронтовой операции", - категоричен специалист.Как бы там ни было, Россия сама поставила себя в такие условия, что как минимум Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область нужно будет освобождать от присутствия чуждых нам сил. Это и будет сделано, а каким образом – зависит от конкретной обстановки, заключил собеседник издания.

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2023

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новости, харьковская область, изюм, вс рф, донбасс, херсонская область, запорожская область