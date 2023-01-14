https://ukraina.ru/20230114/1042631492.html
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа" - 14.01.2023 Украина.ру
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
Мы не знаем, что на самом деле произошло в Харьковской области в сентябре, когда ВС РФ вынуждены были отступить. Но мы можем задать вопрос, который задаст любой профессиональный военный: почему там стояли именно такие войска? Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T17:33
2023-01-14T17:33
2023-01-14T17:33
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Отвечая на ремарку о том, что за тот же Изюм в первые месяцы СВО шли ожесточенные бои, Трухан отметил, из нельзя считать таковыми, потому число погибших с обеих сторон явно не исчислялось тысячами человек."Я поэтому и говорю, что у нас раздули этого птенца кукушки до размера птеродактиля мелового периода, когда боестолкновение по 30 человек с двух сторон разворачивается до масштабов фронтовой операции", - категоричен специалист.Как бы там ни было, Россия сама поставила себя в такие условия, что как минимум Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область нужно будет освобождать от присутствия чуждых нам сил. Это и будет сделано, а каким образом – зависит от конкретной обстановки, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, изюм, вс рф, донбасс, херсонская область, запорожская область
Новости, Харьковская область, Изюм, ВС РФ, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область
Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
Мы не знаем, что на самом деле произошло в Харьковской области в сентябре, когда ВС РФ вынуждены были отступить. Но мы можем задать вопрос, который задаст любой профессиональный военный: почему там стояли именно такие войска? Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
"У нас говорят о "харьковской катастрофе". А эту территорию кто-то собирался контролировать? Кто ее мог контролировать? Списанные украинские политики-беглецы, которые за восемь лет в России не смогли себя найти нигде, кроме как в телеграмм-каналах? Если их не пустили в российскую политику, значит, они были неспособны к этому", - уверен эксперт.
Отвечая на ремарку о том, что за тот же Изюм в первые месяцы СВО шли ожесточенные бои, Трухан отметил, из нельзя считать таковыми, потому число погибших с обеих сторон явно не исчислялось тысячами человек.
"Я поэтому и говорю, что у нас раздули этого птенца кукушки до размера птеродактиля мелового периода, когда боестолкновение по 30 человек с двух сторон разворачивается до масштабов фронтовой операции", - категоричен специалист.
Как бы там ни было, Россия сама поставила себя в такие условия, что как минимум Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область нужно будет освобождать от присутствия чуждых нам сил. Это и будет сделано, а каким образом – зависит от конкретной обстановки, заключил собеседник издания.