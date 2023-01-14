https://ukraina.ru/20230114/1042631374.html
Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе
Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе - 14.01.2023 Украина.ру
Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе
Президент Сербии Александр Вучич назвал премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти подобием Владимира Зеленского, постоянно пытающегося представить себя жертвой, сообщает Радио и телевидение Сербии
2023-01-14T17:15
2023-01-14T17:15
2023-01-14T17:15
владимир зеленский
александр вучич
сербия
косово
новости
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В ходе осмотра строительства железного полотна на севере Сербии сербского лидера попросили прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО."Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — говорится в сообщении.15 декабря Курти передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово.Ряд стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, александр вучич, сербия, косово, новости
Владимир Зеленский, Александр Вучич, Сербия, Косово, Новости
Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе
Президент Сербии Александр Вучич назвал премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти подобием Владимира Зеленского, постоянно пытающегося представить себя жертвой, сообщает Радио и телевидение Сербии
В ходе осмотра строительства железного полотна на севере Сербии сербского лидера попросили прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО.
"Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — говорится в сообщении.
15 декабря Курти передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово.
Ряд стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.