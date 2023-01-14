https://ukraina.ru/20230114/1042631374.html

Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе

Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе - 14.01.2023 Украина.ру

Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе

Президент Сербии Александр Вучич назвал премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти подобием Владимира Зеленского, постоянно пытающегося представить себя жертвой, сообщает Радио и телевидение Сербии

2023-01-14T17:15

2023-01-14T17:15

2023-01-14T17:15

владимир зеленский

александр вучич

сербия

косово

новости

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В ходе осмотра строительства железного полотна на севере Сербии сербского лидера попросили прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО."Вучич ответил, что это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — говорится в сообщении.15 декабря Курти передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ минобороны Сербии передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово.Ряд стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.

https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html

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владимир зеленский, александр вучич, сербия, косово, новости