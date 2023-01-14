https://ukraina.ru/20230114/1042631268.html
Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего
Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего - 14.01.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего
Даже на донецком направлении в рядах ВСУ полно польских военнослужащих, которые проводят интенсивную подготовку в условиях реальных боевых действий. Любой военнослужащий НМ ДНР скажет, что минометы у врага обслуживают польские расчеты. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2023-01-14T16:52
2023-01-14T16:52
2023-01-14T16:52
новости
польша
иностранные наемники
донбасс
всу
россия
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Об этом же говорят пленные вэсэушники. Они говорят, что поляков стало гораздо больше, чем несколько месяцев назад, отметил эксперт.Надо еще понимать, что тела польских военнослужащих остаются в зоне боевого соприкосновения, но никаких документов у них с собой нет, добавил политолог.Мы видим, что убитые боевики внешне явно не похожи на украинцев. Скорее это европейцы славянского происхождения. Но документов при них никаких нет. Так что мы только по косвенным признакам можем предположить, что это поляки. Прямо мы об этом сказать не можем, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, иностранные наемники, донбасс, всу, россия
Новости, Польша, иностранные наемники, Донбасс, ВСУ, Россия
Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего
Даже на донецком направлении в рядах ВСУ полно польских военнослужащих, которые проводят интенсивную подготовку в условиях реальных боевых действий. Любой военнослужащий НМ ДНР скажет, что минометы у врага обслуживают польские расчеты. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Об этом же говорят пленные вэсэушники. Они говорят, что поляков стало гораздо больше, чем несколько месяцев назад, отметил эксперт.
"Единой информации о численности польских военнослужащих быть не может. На той стороне засекречена любая информация о численности и потерях в войсках. На нашей стороне ее тоже быть не может. Но то, что счет идет на десятки тысяч, — медицинский факт. Мы не знаем, для чего эти люди там находятся. Просто для участия в боевых действиях? Чтобы потом составить костяк формирующихся частей? Или это вообще сержантский и младший офицерский состав, который потом вольется в польские части и станут костяком наиболее боеспособных солдат во время прямого столкновения России и Польши? Но факт остается фактом, что польских связистов, снайперов и артиллеристов там очень много", - констатировал Кочетков.
Надо еще понимать, что тела польских военнослужащих остаются в зоне боевого соприкосновения, но никаких документов у них с собой нет, добавил политолог.
Мы видим, что убитые боевики внешне явно не похожи на украинцев. Скорее это европейцы славянского происхождения. Но документов при них никаких нет. Так что мы только по косвенным признакам можем предположить, что это поляки. Прямо мы об этом сказать не можем, заключил собеседник издания.