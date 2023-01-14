https://ukraina.ru/20230114/1042631268.html

Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего

Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего - 14.01.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего

Даже на донецком направлении в рядах ВСУ полно польских военнослужащих, которые проводят интенсивную подготовку в условиях реальных боевых действий. Любой военнослужащий НМ ДНР скажет, что минометы у врага обслуживают польские расчеты. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2023-01-14T16:52

2023-01-14T16:52

2023-01-14T16:52

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Об этом же говорят пленные вэсэушники. Они говорят, что поляков стало гораздо больше, чем несколько месяцев назад, отметил эксперт.Надо еще понимать, что тела польских военнослужащих остаются в зоне боевого соприкосновения, но никаких документов у них с собой нет, добавил политолог.Мы видим, что убитые боевики внешне явно не похожи на украинцев. Скорее это европейцы славянского происхождения. Но документов при них никаких нет. Так что мы только по косвенным признакам можем предположить, что это поляки. Прямо мы об этом сказать не можем, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, иностранные наемники, донбасс, всу, россия