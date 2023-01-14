https://ukraina.ru/20230114/1042631164.html
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей - 14.01.2023 Украина.ру
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, сообщает РИА Новости
2023-01-14T16:39
2023-01-14T16:39
2023-01-14T16:39
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
соледар
денис пушилин
новости
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"Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара."Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы», - ответил ей Пушилин, подчеркнув, что власти ДНР «как никто другой» осознают важность увековечения памяти всех, кто участвовал в освобождении республики, «особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей».По его словам, «есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются».
https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", "вагнеровцы", соледар, денис пушилин, новости
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, сообщает РИА Новости
"Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара.
"Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы», - ответил ей Пушилин, подчеркнув, что власти ДНР «как никто другой» осознают важность увековечения памяти всех, кто участвовал в освобождении республики, «особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей».
По его словам, «есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются».