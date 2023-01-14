https://ukraina.ru/20230114/1042631164.html

Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей

Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей - 14.01.2023 Украина.ру

Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей

Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, сообщает РИА Новости

2023-01-14T16:39

2023-01-14T16:39

2023-01-14T16:39

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

соледар

денис пушилин

новости

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"Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара."Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы», - ответил ей Пушилин, подчеркнув, что власти ДНР «как никто другой» осознают важность увековечения памяти всех, кто участвовал в освобождении республики, «особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей».По его словам, «есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются».

https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html

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чвк "вагнер", "вагнеровцы", соледар, денис пушилин, новости