Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей - 14.01.2023 Украина.ру
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Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей - 14.01.2023 Украина.ру
Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, сообщает РИА Новости
2023-01-14T16:39
2023-01-14T16:39
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
соледар
денис пушилин
новости
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"Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара."Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы», - ответил ей Пушилин, подчеркнув, что власти ДНР «как никто другой» осознают важность увековечения памяти всех, кто участвовал в освобождении республики, «особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей».По его словам, «есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются».
https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html
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чвк "вагнер", "вагнеровцы", соледар, денис пушилин, новости
ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Соледар, Денис Пушилин, Новости

Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей

16:39 14.01.2023
 
© скриншотКириенко и Пушилин награждают Героя ДНР
Кириенко и Пушилин награждают Героя ДНР
© скриншот
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Жители Соледара на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным попросили власти создать книгу памяти освободителей, сообщает РИА Новости
"Когда "вагнеровцы" вывозили нашу семью, мы видели, сколько лежит наших погибших ребят. И в Стаханове, когда я лежала в больнице, видела, как машины с буквой Z везут ребят на Родину. Должна быть создана книга памяти! Каждая фамилия должна быть записана золотыми буквами! Чтоб никто не был забыт", - сказала женщина из Соледара.
"Абсолютно правильно. Спасибо Вам за правильные посылы», - ответил ей Пушилин, подчеркнув, что власти ДНР «как никто другой» осознают важность увековечения памяти всех, кто участвовал в освобождении республики, «особенно тех, кто отдал свою жизнь - все что у них было, чтобы освобождать землю, освобождать людей».
По его словам, «есть целые программы, которые сейчас прописаны, и они на разных уровнях - на региональном, на федеральном - сейчас поддерживаются».
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 19:21
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ЧВК "Вагнер""вагнеровцы"СоледарДенис ПушилинНовости
 
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