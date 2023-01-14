Что творилось в Соледаре, наркотики в ССО. Главное на Украине на 16:00 14 января
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Очевидцы рассказали о том, что происходило в Соледаре. Иностранный боец украинских Сил специальных операций рассказал о творящемся в ССО
Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гумконвоям с беженцами в Соледаре, рассказали РИА "Новости" очевидцы.
"Фосфорные. Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Видели, что вывозят гражданских. Квадракоптер летает и забрасывает фосфором. Птички они называли. Квадракоптер летает: они и по мирным применяли, и по военным. Нас же военные вывозили, соответственно, и мы, и они были под угрозой, на грани жизни и смерти мы были. У нас осталась жизнь наша — спасибо ребятам, которые нас вывели из того ада и вывезли. Возможно, сейчас их даже нет в живых потому, что там — ад", - рассказали женщины журналисту РИА "Новости".
Кроме того, по словам очевидцев, в Соледаре находились и иностранные наёмники.
"Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много. Видели. У нас боевые действия ведутся с апреля и по сегодняшний день. За это время мы видели много поляков", - рассказала жительница Соледара Светлана Тарадайко.
Женщина сообщила, что мирные жители Соледара старались как можно меньше контактировать с иностранными наёмниками и большую часть времени скрывались в подвалах, выходя из них только в случае острой необходимости.
Ранее стало известно о пропаже под Артёмовском (Бахмутом) двух британских наёмников. Позже стало известно об обнаружении тела одного из них.
"Евгений Пригожин сообщил об обнаружении тела одного из пропавших в Соледаре британских наёмников. 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшо пропали в окрестностях Соледара 6 января. Сегодня тело одного из них было найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", - сообщил телеграм-канал "Оркестр Вагнера" 11 февраля.
Также документы наёмника были опубликованы в телеграм-канале "Кепка Пригожина".
На одного из британцев было выписано волонтерское удостоверение "Благотворительного фонда Павла Вишнякова". Что именно из двух британцев погиб неизвестно. Перри на момент въезда в Соледар было 28 лет, а Бегшоу - 48.
Пригожин отметил, что для многих иностранных наёмников уже стало привычкой прикрываться легендами "волонтеров" и "миссионеров".
12:33Интернационалисты — каратели, греческий газ, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 14 январяВоинов-"афганцев" на Украине назвали карателями. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция может поставлять газ Украине
Официальный представитель МИД Великобритании отреагировал на сообщение об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев.
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе последних сообщений и на связи с украинскими властями", - процитировал 11 января сотрудника британского министерства телеканал Sky News.
В тот же день появились фотографии иностранных наёмников в Артёмовске, что неподалёку от Соледара.
"У самолетика сегодня, как пишут украинские источники, наемники "Интернационального легиона" (с очень модными карамультуками). И этих в блокнотик запишем", - прокомментировал фотографию телеграм-канал "Военкор Ярем".
Ранее не раз сообщалось о том, на стороне Украины воюют иностранные наёмники, в первую очередь из Польши, США, Великобритании и Грузии.
Наркотики и коррупция в ССО
Один из воюющих на стороне Украины наёмников, ветеран войн в Ираке и Афганистане, американец Райан О`Лири, сражающийся в рядах 3-го отдельного полка специальных назначений, рассказал в своём микроблоге о творящемся в подразделениях. Скриншоты его сообщений широко разошлись по сети.
"Мы не просто оставили Соледар. Мы сражались за него ярд за ярдом. Те, кто утверждает другое, ошибаются. И ещё одно: есть украинские офицеры, которые не выполняют свою работу. Они должны быть отстранены немедленно. Их действия вызвали среди прочего смерти по халатности", - отметил О`Лири.
Он заявил, что его подразделение плохо оснащено, не имеет тяжёлых вооружений и отряда для подготовки.
09:37Сценарий спецоперации, заявление Кулебы. Главное на Украине на утро 14 январяЧлен администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что сценарий спецоперации определят в Санкт-Петербурге. Министр иностранных дел Украины заявил о том, что уже пять стран готовы поставить Киеву танки Leopard
"Наш генерал-майор знает это и не исправляет. Его и капитана Бороду нужно отстранить от командования. Они никто иные, как бандиты и коррупционеры. Оружие пропало, а людям сказали заткнуться и мораль подразделения из-за этого понизилась. Я буду публиковать информацию об этом следующие три дня: командование части 4808 убило дюжины украинцев из-за своей жадности", - написал американец.
По его словам, если командование не сменят, им повезёт, если они переживут февраль, не говоря о всём периоде боевых действий.
"С таким командованием Бахмут станет нашей могилой", - рассказал наёмник.
Он особо остановился на личности капитана под позывным "Борода".
""Борода"... Он выращивает марихуану рядом с Авдеевкой. Он продаёт амфетамин, марихуану, кокаин и т. п. Под прикрытием ВСУ. Этот человек — кусок дерьма", - указал американец.
По его словам, он пытается привлечь внимание к сложившейся ситуации, несмотря на возможные для него негативные последствия.
"Украинское руководство может понизить мне зарплату, уволить или бросить меня в тюрьму после войны, учитывайте это. Но я не забочусь о своей жизни. Мне есть дело до жизней более, чем 60 украинцев под моим командованием. И я сделаю всё, чтобы они выжили", - отметил он.
В качестве доказательства того, что он — не бот, американец разместил приказ Минобороны Украины, согласно которому Райан Дэвид О`Лири 8 декабря 2022 года был зачислен в ряды ВСУ. Приказ был подписан генерал-майором Геннадием Шарко, который в документе назывался врио командующеговоинской частью.
© Twitter / Aydenприказ о зачислении О`Лири в ряды ССО ВСУ
© Twitter / Ayden
приказ о зачислении О`Лири в ряды ССО ВСУ
В 2015 году украинские СМИ сообщали, что Шарко возглавлял Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Ранее ряд иностранцев уже жаловался на царяющую в рядах ВСУ коррупцию, а также на слабую подготовленность некоторых украинских бойцов, нехватку всего необходимого оружия и несоответствия высших офицеров занимаемым ими должностям.