https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html
Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!
Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь! - 14.01.2023 Украина.ру
Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!
Мультимедийное издание Украина.ру передаёт 4 цифровые рации для добровольцев батальона БАРС 14
2023-01-14T16:18
2023-01-14T16:18
2023-01-14T16:18
оружие спецоперации
новости
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украина-русь
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Они отправляются под Макеевку, которая расположена в ЛНР, где держат оборону бойцы Союза Добровольцев Донбасса. Эти рации переданы благодаря вам, дорогие наши подписчики. Спасибо, что приближаете Победу! Для тех, кто хочет помочь фронту, реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.
https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html
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2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие спецоперации, новости, видео, украина-русь
Оружие спецоперации, Новости, Видео, Украина-Русь
Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!
Мультимедийное издание Украина.ру передаёт 4 цифровые рации для добровольцев батальона БАРС 14