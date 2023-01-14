https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html

Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!

Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь! - 14.01.2023 Украина.ру

Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!

Мультимедийное издание Украина.ру передаёт 4 цифровые рации для добровольцев батальона БАРС 14

2023-01-14T16:18

2023-01-14T16:18

2023-01-14T16:18

оружие спецоперации

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украина-русь

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Они отправляются под Макеевку, которая расположена в ЛНР, где держат оборону бойцы Союза Добровольцев Донбасса. Эти рации переданы благодаря вам, дорогие наши подписчики. Спасибо, что приближаете Победу! Для тех, кто хочет помочь фронту, реквизиты нашего гуманитарного проекта: 2202 2061 6264 2040 Карта МИР, оформлена на Рамиля Загировича З.

https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие спецоперации, новости, видео, украина-русь