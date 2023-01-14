Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт - 14.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230114/1042630133.html
Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт
Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт - 14.01.2023 Украина.ру
Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт
Решение США, Германии и Франции отправить киевскому режиму тяжелые вооружения приведет к логистическим проблемам для украинских вооруженных формирований (ВФУ), написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.
2023-01-14T16:02
2023-01-14T16:02
танки
бмп
запад
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042506207_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abcc2ecce8a0bc67e64d2f5f90da50de.jpg
В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Они могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания логистического маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс &lt;...&gt; и, вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — уверен Макдональд.Эксперт считает, что полноценного внедрения западной техники в украинскую систему потребуется значительное время, а для уверенной эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения. При этом отправка указанной военной техники скорее всего произойдет ближе к весне, полагат эксперт.Ранее офицер армии США в отставке Джефф Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что у украинских военных возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты (БМП) Bradley, предоставленных Вашингтоном киевскому режиму.Помимо долгого обучения использованию этих высокотехнологичных машин, ВСУ также столкнутся с проблемами их технического обслуживания и поддержки.Военный отметил, что БМП Bradley требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования, для их получения нужно будет заключать договоренности с несколькими различными поставщиками и налаживать логистические цепочки, что трудновыполнимо в нынешних украинских реалиях.
https://ukraina.ru/20230112/1042564163.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042506207_0:0:1134:850_1920x0_80_0_0_099e4677094dcf5f16a53c5d5fd0c640.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, бмп, запад, украина, новости
танки, БМП, Запад, Украина, Новости

Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт

16:02 14.01.2023
 
© Public domainБМП Bradley
БМП Bradley
© Public domain
Читать в
Решение США, Германии и Франции отправить киевскому режиму тяжелые вооружения приведет к логистическим проблемам для украинских вооруженных формирований (ВФУ), написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.
В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
"Они могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания логистического маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс <...> и, вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — уверен Макдональд.
Эксперт считает, что полноценного внедрения западной техники в украинскую систему потребуется значительное время, а для уверенной эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения. При этом отправка указанной военной техники скорее всего произойдет ближе к весне, полагат эксперт.
Ранее офицер армии США в отставке Джефф Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что у украинских военных возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты (БМП) Bradley, предоставленных Вашингтоном киевскому режиму.
Помимо долгого обучения использованию этих высокотехнологичных машин, ВСУ также столкнутся с проблемами их технического обслуживания и поддержки.
Военный отметил, что БМП Bradley требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования, для их получения нужно будет заключать договоренности с несколькими различными поставщиками и налаживать логистические цепочки, что трудновыполнимо в нынешних украинских реалиях.
Шольц Байден
12 января, 11:38
Politico рассказал, от чего зависит решение Шольца о поставках танков Leopard УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard, ожидая первого шага от США, написало 11 января американское издание Politico со ссылкой на источники в немецком правительстве
 
танкиБМПЗападУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине
17:38Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
17:33Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
17:15Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе
16:52Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего
16:39Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
16:24Что творилось в Соледаре, наркотики в ССО. Главное на Украине на 16:00 14 января
16:18Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!
16:02Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт
15:32Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
15:11В Брянской области отбили атаку баллистических ракет
15:01Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО
14:47"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
14:37Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов
14:11Убивают за бутылку водки. Эксперт о том, как России нужно будет относиться к Польше после СВО
13:45Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара
13:16"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями
13:11Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на Закарпатье
13:04Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии
12:52Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
Лента новостейМолния