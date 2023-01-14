https://ukraina.ru/20230114/1042630133.html

Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт

Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт - 14.01.2023 Украина.ру

Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт

Решение США, Германии и Франции отправить киевскому режиму тяжелые вооружения приведет к логистическим проблемам для украинских вооруженных формирований (ВФУ), написал обозреватель Тимоти Макдональд в статье для Council on Foreign Relations.

2023-01-14T16:02

2023-01-14T16:02

2023-01-14T16:02

танки

бмп

запад

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В конце декабря Белый дом объявил, что планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому поставить бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC."Они могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания логистического маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс <...> и, вероятно, он вызовет значительные логистические проблемы", — уверен Макдональд.Эксперт считает, что полноценного внедрения западной техники в украинскую систему потребуется значительное время, а для уверенной эксплуатации и обслуживания этих систем потребуются недели обучения. При этом отправка указанной военной техники скорее всего произойдет ближе к весне, полагат эксперт.Ранее офицер армии США в отставке Джефф Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что у украинских военных возникнут проблемы с использованием боевых машин пехоты (БМП) Bradley, предоставленных Вашингтоном киевскому режиму.Помимо долгого обучения использованию этих высокотехнологичных машин, ВСУ также столкнутся с проблемами их технического обслуживания и поддержки.Военный отметил, что БМП Bradley требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования, для их получения нужно будет заключать договоренности с несколькими различными поставщиками и налаживать логистические цепочки, что трудновыполнимо в нынешних украинских реалиях.

https://ukraina.ru/20230112/1042564163.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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танки, бмп, запад, украина, новости