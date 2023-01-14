https://ukraina.ru/20230114/1042630030.html
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня - 14.01.2023 Украина.ру
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
Польша очень хотела бы поймать рыбу в мутной воде, напрямую вступив в вооруженный конфликт на Украине, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T15:32
2023-01-14T15:32
2023-01-14T15:32
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Если бы были четкие гарантии, что Польша, влезая в эту войну, не окажется один на один с Россией, как Украина, и что за Польшу вступится весь западный мир, поставив ей натовских содат, танки и артиллерию, Варшава бы меньше нервничала и была бы 100% уверенной в себе. Пока же поляки не уверены, что война с Россией не закончится для них крахом, подчеркнул Кочетков.После окончания СВО Польшу ждут непростые времена, потому что они уже приняли у себя миллионы украинских беженцев, которые не хотят работать и сидят на пособии, а е если они в этот конфликт влезут, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, украина, польша, калининград, нато, украинские беженцы
Новости, СВО, Россия, Украина, Польша, Калининград, НАТО, украинские беженцы
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
Польша очень хотела бы поймать рыбу в мутной воде, напрямую вступив в вооруженный конфликт на Украине, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
"Отставные польские военные любят рассказывать депутатам и общественности, как они за два дня захватят Калининградскую область. Но им на это отвечают, что мы-то Калининград за два дня, может, и захватим, но ведь и русские могут из Калининграда дойти до Варшавы за два часа. Оно нам надо?", - отметил эксперт.
Если бы были четкие гарантии, что Польша, влезая в эту войну, не окажется один на один с Россией, как Украина, и что за Польшу вступится весь западный мир, поставив ей натовских содат, танки и артиллерию, Варшава бы меньше нервничала и была бы 100% уверенной в себе. Пока же поляки не уверены, что война с Россией не закончится для них крахом, подчеркнул Кочетков.
После окончания СВО Польшу ждут непростые времена, потому что они уже приняли у себя миллионы украинских беженцев, которые не хотят работать и сидят на пособии, а е если они в этот конфликт влезут, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.