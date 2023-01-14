https://ukraina.ru/20230114/1042630030.html

Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня

Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня - 14.01.2023 Украина.ру

Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня

Польша очень хотела бы поймать рыбу в мутной воде, напрямую вступив в вооруженный конфликт на Украине, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T15:32

2023-01-14T15:32

2023-01-14T15:32

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Если бы были четкие гарантии, что Польша, влезая в эту войну, не окажется один на один с Россией, как Украина, и что за Польшу вступится весь западный мир, поставив ей натовских содат, танки и артиллерию, Варшава бы меньше нервничала и была бы 100% уверенной в себе. Пока же поляки не уверены, что война с Россией не закончится для них крахом, подчеркнул Кочетков.После окончания СВО Польшу ждут непростые времена, потому что они уже приняли у себя миллионы украинских беженцев, которые не хотят работать и сидят на пособии, а е если они в этот конфликт влезут, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, польша, калининград, нато, украинские беженцы