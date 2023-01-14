Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня - 14.01.2023 Украина.ру
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Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня - 14.01.2023 Украина.ру
Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
Польша очень хотела бы поймать рыбу в мутной воде, напрямую вступив в вооруженный конфликт на Украине, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T15:32
2023-01-14T15:32
новости
сво
россия
украина
польша
калининград
нато
украинские беженцы
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Если бы были четкие гарантии, что Польша, влезая в эту войну, не окажется один на один с Россией, как Украина, и что за Польшу вступится весь западный мир, поставив ей натовских содат, танки и артиллерию, Варшава бы меньше нервничала и была бы 100% уверенной в себе. Пока же поляки не уверены, что война с Россией не закончится для них крахом, подчеркнул Кочетков.После окончания СВО Польшу ждут непростые времена, потому что они уже приняли у себя миллионы украинских беженцев, которые не хотят работать и сидят на пособии, а е если они в этот конфликт влезут, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, россия, украина, польша, калининград, нато, украинские беженцы
Новости, СВО, Россия, Украина, Польша, Калининград, НАТО, украинские беженцы

Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня

15:32 14.01.2023
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
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Польша очень хотела бы поймать рыбу в мутной воде, напрямую вступив в вооруженный конфликт на Украине, но у них есть серьезные опасения, что им прилетит обратно и ничего у них не получится. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
"Отставные польские военные любят рассказывать депутатам и общественности, как они за два дня захватят Калининградскую область. Но им на это отвечают, что мы-то Калининград за два дня, может, и захватим, но ведь и русские могут из Калининграда дойти до Варшавы за два часа. Оно нам надо?", - отметил эксперт.
Если бы были четкие гарантии, что Польша, влезая в эту войну, не окажется один на один с Россией, как Украина, и что за Польшу вступится весь западный мир, поставив ей натовских содат, танки и артиллерию, Варшава бы меньше нервничала и была бы 100% уверенной в себе. Пока же поляки не уверены, что война с Россией не закончится для них крахом, подчеркнул Кочетков.
После окончания СВО Польшу ждут непростые времена, потому что они уже приняли у себя миллионы украинских беженцев, которые не хотят работать и сидят на пособии, а е если они в этот конфликт влезут, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОРоссияУкраинаПольшаКалининградНАТОукраинские беженцы
 
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