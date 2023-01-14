https://ukraina.ru/20230114/1042629939.html
В Брянской области отбили атаку баллистических ракет
В Брянской области отбили атаку баллистических ракет - 14.01.2023 Украина.ру
В Брянской области отбили атаку баллистических ракет
Системы ПВО войск РФ в Клинцовском районе Брянской области сбили отправленную с территории Украины баллистическую ракету "Точка-У", сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
2023-01-14T15:11
2023-01-14T15:11
2023-01-14T15:11
украина
точка-у
ракеты
пво
брянская область
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"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", - написал губернатор.По его данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, точка-у, ракеты, пво, брянская область
Украина, Точка-У, ракеты, ПВО, Брянская область
В Брянской области отбили атаку баллистических ракет
Системы ПВО войск РФ в Клинцовском районе Брянской области сбили отправленную с территории Украины баллистическую ракету "Точка-У", сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", - написал губернатор.
По его данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.