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В Брянской области отбили атаку баллистических ракет

В Брянской области отбили атаку баллистических ракет - 14.01.2023 Украина.ру

В Брянской области отбили атаку баллистических ракет

Системы ПВО войск РФ в Клинцовском районе Брянской области сбили отправленную с территории Украины баллистическую ракету "Точка-У", сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

2023-01-14T15:11

2023-01-14T15:11

2023-01-14T15:11

украина

точка-у

ракеты

пво

брянская область

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"Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У", - написал губернатор.По его данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, точка-у, ракеты, пво, брянская область