"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных - 14.01.2023 Украина.ру
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"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных - 14.01.2023 Украина.ру
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
Эвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами
2023-01-14T14:47
2023-01-14T14:47
соледар
новости
украина
украинская армия
всу
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"Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё."Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — подчеркнул пенсионер.При этом сами украинские военные «все раздетые, грязные», выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он."Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.
https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html
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соледар, новости, украина, украинская армия, всу
Соледар, Новости, Украина, украинская армия, ВСУ

"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных

14:47 14.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP / Libkos
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Эвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами
"Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.
Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё.
"Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — подчеркнул пенсионер.
При этом сами украинские военные «все раздетые, грязные», выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он.
"Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:42
Стена Плача на Донбассе. Горькая история города СоледарДонбасс обычно ассоциируется с запасами каменного угля, потому что эти природные сокровища обеспечили становление и развитие донецкого индустриального региона. Однако Соледар имеет особую историю, которая всегда была связана с белым золотом – солью
 
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