https://ukraina.ru/20230114/1042629722.html
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных - 14.01.2023 Украина.ру
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
Эвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами
2023-01-14T14:47
2023-01-14T14:47
2023-01-14T14:47
соледар
новости
украина
украинская армия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_8203b91854ff99deed5af0c2cccf7411.jpg
"Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё."Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — подчеркнул пенсионер.При этом сами украинские военные «все раздетые, грязные», выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он."Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.
https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_142:0:1866:1293_1920x0_80_0_0_25f7cc1df3eb47ca55ec8fd355f4d2dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
соледар, новости, украина, украинская армия, всу
"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
Эвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами
"Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.
Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё.
"Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — подчеркнул пенсионер.
При этом сами украинские военные «все раздетые, грязные», выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он.
"Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.