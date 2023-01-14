https://ukraina.ru/20230114/1042629722.html

"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных

"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных - 14.01.2023 Украина.ру

"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных

Эвакуированный из освобожденного Соледара пенсионер рассказал, что местные жители не видели от украинских военных адекватного отношения, в основном те занимались грабежами и издевательствами

2023-01-14T14:47

2023-01-14T14:47

2023-01-14T14:47

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"Они нас ждунами называли. "Вы ждете орков, они придут и вас постреляют" — так они нам говорили", — поделился он.Мужчина, проживший в Соледаре 62 года, рассказал, что полгода местные жители сидели по подвалам, в то время как украинские войска обстреливали их жильё."Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — подчеркнул пенсионер.При этом сами украинские военные «все раздетые, грязные», выглядят как бомжи, много пьют и ведут себя неадекватно, рассказал он."Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело", — рассказал беженец.

https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html

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соледар, новости, украина, украинская армия, всу