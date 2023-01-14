https://ukraina.ru/20230114/1042629621.html
Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов
Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов - 14.01.2023 Украина.ру
Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов
В 2014 году на украинских операционных направлениях мы почти ничего не имели. Лишь когда "северный ветер" остановил этот начинавшийся геноцид Донбасса, мы начали строить свои вооруженные силы абсолютно правильно. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T14:37
2023-01-14T14:37
2023-01-14T14:37
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ядерное оружие
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Эксперт отметил, что мы начали строить наши вооруженные силы со стратегической ядерной триады.815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил, и все эти задачи решаются планомерно, заключил собеседник издания.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, посейдон, донбасс, ядерное оружие, владимир путин
Новости, Россия, США, посейдон, Донбасс, Ядерное оружие, Владимир Путин
Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов
В 2014 году на украинских операционных направлениях мы почти ничего не имели. Лишь когда "северный ветер" остановил этот начинавшийся геноцид Донбасса, мы начали строить свои вооруженные силы абсолютно правильно. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что мы начали строить наши вооруженные силы со стратегической ядерной триады.
"Путин "мультики" показал – продажи памперсов возросли. И сейчас эти "мультики" получили материальное оформление. Там вообще кошмар. Люди наживаются на продаже предметов гигиены. Что говорит министр обороны о нашей основной задаче – стратегическое развитие ядерной триады. Потому что она обеспечивает безопасность России. Вышел фрегат в море с гиперзвуковой противокорабельной ракетой, которая никем не ловится (даже нами), провели бросковые испытания "Посейдона". Это еще один замечательный "мультик", который и атлантическое, и тихоокеанское побережье США на выбор смоет", - подчеркнул Трухан.
815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил, и все эти задачи решаются планомерно, заключил собеседник издания.