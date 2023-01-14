https://ukraina.ru/20230114/1042629621.html

Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов

Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов - 14.01.2023 Украина.ру

Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов

В 2014 году на украинских операционных направлениях мы почти ничего не имели. Лишь когда "северный ветер" остановил этот начинавшийся геноцид Донбасса, мы начали строить свои вооруженные силы абсолютно правильно. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T14:37

2023-01-14T14:37

2023-01-14T14:37

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Эксперт отметил, что мы начали строить наши вооруженные силы со стратегической ядерной триады.815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил, и все эти задачи решаются планомерно, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, посейдон, донбасс, ядерное оружие, владимир путин