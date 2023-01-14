https://ukraina.ru/20230114/1042629503.html

Убивают за бутылку водки. Эксперт о том, как России нужно будет относиться к Польше после СВО

Убивают за бутылку водки. Эксперт о том, как России нужно будет относиться к Польше после СВО - 14.01.2023 Украина.ру

Убивают за бутылку водки. Эксперт о том, как России нужно будет относиться к Польше после СВО

В Польше на бытовом уровне русофобия всегда была не очень заметной. Но на уровне пропаганды и культуры она всегда была широко распространена. Об этом рассказал глава координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T14:11

2023-01-14T14:11

2023-01-14T14:11

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Если вы зайдете в любой книжный магазин, вы в первую очередь увидите издания, посвященные ужасным русским, разделам Польши, изнасилованным немкам и изнасилованным полькам, отметил эксперт.В кинематографе приличных русских у поляков тоже не встречается. В фильме Ежи Гофмана "Варшавская битва 1920 года" почти все русские, кроме персонажа Домогарова (и то потому, что это любимый актер Гофмана), показаны натуральными орками прямо как во "Властелине колец", указал политолог.По его словам, с точки зрения польской пропаганды, русские — это не совсем люди, к тому же опасные. Поэтому с ними надо разговаривать только через высокий забор, а еще лучше, держать их в этот момент под прицелом.На самом же деле русские и поляки довольно близкие родственники. Конечно, мы не один народ и никогда не будем братскими народами. Но на бытовом уровне мы всегда находим общий язык. Мы даже одинаково смотрим на вещи, которые происходят в Европе, добавил он.Нам от Польши ничего не нужно давным-давно. Да и никогда не было нужно. И поляки от добрососедских отношений с нами получат гораздо больше выгоды, чем если они продолжат выступать в авангарде бесконечных крестовых походов против России, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, русофобия, сво