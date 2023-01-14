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Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара
Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара - 14.01.2023 Украина.ру
Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара
Нужно понимать, что ВС РФ работают планомерно и целенаправленно. А публика может реагировать на взятие Соледара так, как она этого хочет. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T13:45
2023-01-14T13:45
2023-01-14T13:45
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соледар
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Трухан отметил, что Соледар и весь Донбасс представляют собой мощные укрепрайоны ВСУ, которые они строили все эти восемь лет.815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил. И то, что доломали Соледар – это очень большой успех оперативный успех, с этим можно полностью согласиться, заключил собеседник издания.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042549556_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_53ff0f0fd4fc93826949acdb285c5155.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, соледар, всу
Новости, Россия, Украина, Соледар, ВСУ
Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара
Нужно понимать, что ВС РФ работают планомерно и целенаправленно. А публика может реагировать на взятие Соледара так, как она этого хочет. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
"Делайте что хотите. Хотите наслаждаться победой – наслаждайтесь. Хотите комментировать невосторженно – комментируйте. Кто кому доктор, каждый сам на свое кладбище выползет", - констатировал эксперт.
Трухан отметил, что Соледар и весь Донбасс представляют собой мощные укрепрайоны ВСУ, которые они строили все эти восемь лет.
"Почему мы дали их построить? А кто бы им их не дал построить? Мы не одни на этом земном шаре. Мы строили свои вооруженные силы, Украина строила свои вооруженные силы. У кого их получилось лучше построить? Посмотрим", - указал специалист.
815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил. И то, что доломали Соледар – это очень большой успех оперативный успех, с этим можно полностью согласиться, заключил собеседник издания.