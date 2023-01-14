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Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара

Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара - 14.01.2023 Украина.ру

Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара

Нужно понимать, что ВС РФ работают планомерно и целенаправленно. А публика может реагировать на взятие Соледара так, как она этого хочет. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T13:45

2023-01-14T13:45

2023-01-14T13:45

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Трухан отметил, что Соледар и весь Донбасс представляют собой мощные укрепрайоны ВСУ, которые они строили все эти восемь лет.815 километров линии боевого соприкосновения СВО – это только одна из задач вооруженных сил. И то, что доломали Соледар – это очень большой успех оперативный успех, с этим можно полностью согласиться, заключил собеседник издания.

соледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, соледар, всу