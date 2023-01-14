https://ukraina.ru/20230114/1042629156.html

"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями

"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями - 14.01.2023 Украина.ру

"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину

2023-01-14T13:16

2023-01-14T13:16

2023-01-14T13:16

танки

британия

новости

поставки

вооружения

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Ранее газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину."Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов."Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой."Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий."Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь."К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.

https://ukraina.ru/20230113/1042623103.html

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танки, британия, новости, поставки, вооружения