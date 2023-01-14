"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями - 14.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230114/1042629156.html
"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями
"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями - 14.01.2023 Украина.ру
"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину
2023-01-14T13:16
2023-01-14T13:16
танки
британия
новости
поставки
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042475282_89:0:996:510_1920x0_80_0_0_e73a4ea53d2269658d3cf71695f1b539.jpg
Ранее газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину."Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов."Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой."Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий."Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь."К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.
https://ukraina.ru/20230113/1042623103.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042475282_203:0:883:510_1920x0_80_0_0_c42dd4c7803cada1325b32c994f847a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
танки, британия, новости, поставки, вооружения
танки, Британия, Новости, поставки, вооружения

"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями

13:16 14.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public AffairsChallenger 2
Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Brooks Fletcher, U.S. Army Europe Public Affairs
Читать в
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину
Ранее газета Guardian написала, что Британия уже 16 января объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину.
"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим Третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.
"Поджигатели конфликта. Почему бы вместо этого не послать мирную делегацию?" — спросил третий.
"Вместо этого лучше бы отложили деньги для медсестер, врачей, учителей", — поделился мнением еще один пользователь.
"К сожалению, много людей на Западе зарабатывают на украинском конфликте", — заключили читатели.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.
Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.
Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.
Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 20:26
Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режимуФедеральные власти Германии на следующей неделе примут положительное решение об отправке танков Leopard Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных правительственных источника.
 
танкиБританияНовостипоставкивооружения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Заснул в прямом эфире: румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине
17:38Профессионалы против любителей: Ищенко о том, какую роль выполняет ЧВК "Вагнер"
17:33Раздули кукушку до птеродактиля. Полковник Трухан о том, почему произошла "харьковская катастрофа"
17:15Президент Сербии Вучич рассказал о новом нытике-Зеленском в Европе
16:52Эксперт рассказал, чем реально занимаются польские наемники в Донбассе и сколько их всего
16:39Пушилин на встрече с эвакуированными из Соледара поддержал идею создания книги памяти освободителей
16:24Что творилось в Соледаре, наркотики в ССО. Главное на Украине на 16:00 14 января
16:18Рации для фронта: первая помощь от гуманитарного проекта издания Украина.ру. Присоединяйтесь!
16:02Украину ждут серьезные проблемы от поставленной Западом военной техники - американский эксперт
15:32Оно нам надо? Эксперт объяснил, что начнется, если Польша захватит Калининград за два дня
15:11В Брянской области отбили атаку баллистических ракет
15:01Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО
14:47"Называли нас ждунами и кидали гранаты": беженцы из Соледара рассказали о бесчинствах украинских военных
14:37Даже мы не поймаем. Полковник Трухан о том, как "мультики" Путина резко увеличили в США продажи памперсов
14:11Убивают за бутылку водки. Эксперт о том, как России нужно будет относиться к Польше после СВО
13:45Кто кому доктор. Полковник Трухан о том, как Россия продолжит бить ВСУ после Соледара
13:16"Путин не блефует": Британцы призвали свои власти перестать снабжать Украину вооружениями
13:11Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на Закарпатье
13:04Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии
12:52Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
Лента новостейМолния