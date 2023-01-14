https://ukraina.ru/20230114/1042628809.html
Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии
Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии - 14.01.2023 Украина.ру
Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал о темах, которые объединяют Украину с Польшей и Литвой, а также о том, насколько велика угроза усиления блокады Калининграда и как противодействовать худшему варианту развития событий
2023-01-14T13:04
2023-01-14T13:04
2023-01-14T13:04
александр носович
новости
видео
калининград
блокада
владимир зеленский
польша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0e/1042628686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c07ade33a326f03405dca825ed4532c.jpg
0:35 – Встреча Зеленского с президентами Польши и Литвы, новая блокада Калининграда; 4:31 – Последствия блокады для Калининграда; 7:42 – Новый виток "холодной войны"; 9:08 – Угроза со стороны Белоруссии; 14:55 – Опасность действий Польши для ЕС;
https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0e/1042628686_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d6388562f1b2a79a7d8c5f2303dc97c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр носович, новости, видео, калининград, блокада, владимир зеленский, польша, белоруссия
Александр Носович, Новости, Видео, Калининград, блокада, Владимир Зеленский, Польша, Белоруссия
Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал о темах, которые объединяют Украину с Польшей и Литвой, а также о том, насколько велика угроза усиления блокады Калининграда и как противодействовать худшему варианту развития событий