https://ukraina.ru/20230114/1042628809.html

Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии

Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии - 14.01.2023 Украина.ру

Худший вариант развития событий, блокада и ядерное оружие в Калининграде: Носович о противодействии

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович рассказал о темах, которые объединяют Украину с Польшей и Литвой, а также о том, насколько велика угроза усиления блокады Калининграда и как противодействовать худшему варианту развития событий

2023-01-14T13:04

2023-01-14T13:04

2023-01-14T13:04

александр носович

новости

видео

калининград

блокада

владимир зеленский

польша

белоруссия

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0:35 – Встреча Зеленского с президентами Польши и Литвы, новая блокада Калининграда; 4:31 – Последствия блокады для Калининграда; 7:42 – Новый виток "холодной войны"; 9:08 – Угроза со стороны Белоруссии; 14:55 – Опасность действий Польши для ЕС;

https://ukraina.ru/20230114/1042626460.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр носович, новости, видео, калининград, блокада, владимир зеленский, польша, белоруссия