https://ukraina.ru/20230114/1042628503.html
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы - 14.01.2023 Украина.ру
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
США усиливают попытки вмешательства во внутренние дела России, запуская все новые антироссийские инициативы, говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
2023-01-14T12:52
2023-01-14T12:52
2023-01-14T12:52
госдеп сша
новости
госдума
вмешательство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0e/1042628220_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_befc6b664ac2dc1904a07b0f80b1cfa4.jpg
"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.По словам парламентария, активистам, в том числе из России, "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США".Пискрев считает, что на самом деле Вашингтон всю свою правозащитную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".
https://ukraina.ru/20230113/1042601493.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0e/1042628220_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d0cdd053939b1bfe50e895377f98d3e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
госдеп сша, новости, госдума, вмешательство, россия
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
США усиливают попытки вмешательства во внутренние дела России, запуская все новые антироссийские инициативы, говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.
По словам парламентария, активистам, в том числе из России, "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США".
Пискрев считает, что на самом деле Вашингтон всю свою правозащитную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".