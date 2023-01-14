Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы - 14.01.2023 Украина.ру
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Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы - 14.01.2023 Украина.ру
Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы
США усиливают попытки вмешательства во внутренние дела России, запуская все новые антироссийские инициативы, говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
2023-01-14T12:52
2023-01-14T12:52
госдеп сша
новости
госдума
вмешательство
россия
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"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.По словам парламентария, активистам, в том числе из России, "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США".Пискрев считает, что на самом деле Вашингтон всю свою правозащитную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".
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452
60
госдеп сша, новости, госдума, вмешательство, россия
Госдеп США, Новости, Госдума, вмешательство, Россия

Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы

12:52 14.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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США усиливают попытки вмешательства во внутренние дела России, запуская все новые антироссийские инициативы, говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.
По словам парламентария, активистам, в том числе из России, "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США".
Пискрев считает, что на самом деле Вашингтон всю свою правозащитную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 10:00
Захарова высмеяла "инфопомойку" Госдепа СШАОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 13 января в своем телеграм-канале указала, что Госдеп США поручил своим информационным ресурсам работать по ее персоне в медиапространстве
 
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