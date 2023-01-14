https://ukraina.ru/20230114/1042628503.html

Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы

Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы - 14.01.2023 Украина.ру

Правозащитные инициативы США деградировали до уровня защиты террористов и нацистов - комиссия Госдумы

США усиливают попытки вмешательства во внутренние дела России, запуская все новые антироссийские инициативы, говорится в заявлении председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев

2023-01-14T12:52

2023-01-14T12:52

2023-01-14T12:52

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"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.По словам парламентария, активистам, в том числе из России, "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США".Пискрев считает, что на самом деле Вашингтон всю свою правозащитную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".

https://ukraina.ru/20230113/1042601493.html

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госдеп сша, новости, госдума, вмешательство, россия