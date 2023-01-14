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Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом

Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом - 14.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом

Если мы создаем угрозу Киеву, даже не пересекая границу, то противнику в любом случае придется укреплять границу и стягивать туда резервы, потому что это столица. То же самое касается Чернигова. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T11:12

2023-01-14T11:12

2023-01-14T11:12

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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Если мы сможем силами 3,5 танков и одного генерала вытащить туда несколько боевых бригад, то это очень хорошо, но само наступление из Белоруссии вряд ли состоится, считает эксперт.Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, белоруссия, западная украина, ровенская область, донбасс