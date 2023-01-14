https://ukraina.ru/20230114/1042624899.html
Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом
Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом - 14.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом
Если мы создаем угрозу Киеву, даже не пересекая границу, то противнику в любом случае придется укреплять границу и стягивать туда резервы, потому что это столица. То же самое касается Чернигова. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T11:12
2023-01-14T11:12
2023-01-14T11:12
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донбасс
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Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Если мы сможем силами 3,5 танков и одного генерала вытащить туда несколько боевых бригад, то это очень хорошо, но само наступление из Белоруссии вряд ли состоится, считает эксперт.Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, белоруссия, западная украина, ровенская область, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Белоруссия, Западная Украина, Ровенская область, Донбасс
Военный эксперт рассказал, как Россия нанесла серьезный урон ВСУ тремя танками и одним генералом
Если мы создаем угрозу Киеву, даже не пересекая границу, то противнику в любом случае придется укреплять границу и стягивать туда резервы, потому что это столица. То же самое касается Чернигова. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Если мы сможем силами 3,5 танков и одного генерала вытащить туда несколько боевых бригад, то это очень хорошо, но само наступление из Белоруссии вряд ли состоится, считает эксперт.
"В Ровенской области его не будет точно. Она наглухо бесперспективна. Мне вообще непонятно, какие мы можем преследовать оперативные цели на этом направлении. Если мы хотим перекрыть границу, то там огромные расстояния. Это надо было в феврале делать. Других задач для наступления на западную Украину нет", - полагает Норин.
Если такой удар из Белоруссии и состоится, то только для того, чтобы через равнинные участки Сумской области попробовать отвоевать Лиман и окружить Славянско-Краматорскую агломерацию, дабы окончательно освободить Донбасс, заключил собеседник издания.