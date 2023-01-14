https://ukraina.ru/20230114/1042624590.html

Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс

Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс - 14.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс

"Вагнерам" на месте виднее, как после освобождения Соледара взять Артемовск в оперативное окружение. Просто нужно обходить город и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T10:36

2023-01-14T10:36

2023-01-14T10:36

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Норин отметил, что в Соледаре российским войскам удалось подвинуть противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению Донбасса, так как он расчищает дорогу к Славянску и Краматорску.Так что это не переломный момент, который решит исход всей кампании. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, заключил собеседник издания.

соледар

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новости, артемовск, чвк "вагнер", соледар, донбасс, всу