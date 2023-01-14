https://ukraina.ru/20230114/1042624590.html
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс - 14.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
"Вагнерам" на месте виднее, как после освобождения Соледара взять Артемовск в оперативное окружение. Просто нужно обходить город и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T10:36
2023-01-14T10:36
2023-01-14T10:36
новости
артемовск
чвк "вагнер"
соледар
донбасс
всу
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Норин отметил, что в Соледаре российским войскам удалось подвинуть противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению Донбасса, так как он расчищает дорогу к Славянску и Краматорску.Так что это не переломный момент, который решит исход всей кампании. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, заключил собеседник издания.
соледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артемовск, чвк "вагнер", соледар, донбасс, всу
Новости, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Соледар, Донбасс, ВСУ
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
"Вагнерам" на месте виднее, как после освобождения Соледара взять Артемовск в оперативное окружение. Просто нужно обходить город и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
"Города не надо брать лобовым штурмом. Их нужно обходить, чтобы вынудить противника либо бежать из них, либо устраивать впечатляющие перформансы, после которых они выходят с поднятыми руками", - пояснил эксперт.
Норин отметил, что в Соледаре российским войскам удалось подвинуть противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению Донбасса, так как он расчищает дорогу к Славянску и Краматорску.
Так что это не переломный момент, который решит исход всей кампании. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, заключил собеседник издания.