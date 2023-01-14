Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс - 14.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс - 14.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс
"Вагнерам" на месте виднее, как после освобождения Соледара взять Артемовск в оперативное окружение. Просто нужно обходить город и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T10:36
2023-01-14T10:36
новости
артемовск
чвк "вагнер"
соледар
донбасс
всу
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Норин отметил, что в Соледаре российским войскам удалось подвинуть противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению Донбасса, так как он расчищает дорогу к Славянску и Краматорску.Так что это не переломный момент, который решит исход всей кампании. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, заключил собеседник издания.
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новости, артемовск, чвк "вагнер", соледар, донбасс, всу
Новости, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Соледар, Донбасс, ВСУ

Военный эксперт рассказал, как "вагнеровцы" устроят ВСУ в Артемовске впечатляющий перформанс

10:36 14.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор АнтонюкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Читать в
"Вагнерам" на месте виднее, как после освобождения Соледара взять Артемовск в оперативное окружение. Просто нужно обходить город и создавать угрозу дорогам, ведущим из него. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
"Города не надо брать лобовым штурмом. Их нужно обходить, чтобы вынудить противника либо бежать из них, либо устраивать впечатляющие перформансы, после которых они выходят с поднятыми руками", - пояснил эксперт.
Норин отметил, что в Соледаре российским войскам удалось подвинуть противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих. Но надо понимать, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи по освобождению Донбасса, так как он расчищает дорогу к Славянску и Краматорску.
Так что это не переломный момент, который решит исход всей кампании. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться, заключил собеседник издания.
 
НовостиАртемовскЧВК "Вагнер"СоледарДонбассВСУ
 
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