https://ukraina.ru/20230114/1042617144.html

Еда будущего

Еда будущего - 14.01.2023 Украина.ру

Еда будущего

Что мы будем есть в 21 веке? Что мы едим уже сейчас? И что такое продовольственное рабство?

2023-01-14T12:33

2023-01-14T12:33

2023-01-14T12:33

елена мурзина

эксклюзив

еда

продовольствие

насекомые

мясо

россия

гмо

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В ближайшее время наш рацион питания может очень сильно измениться. Честно говоря, он уже изменился, но мы об этом зачастую даже не догадываемся.Сверчки, мухи, червячкиСамый шокирующий тренд в еде будущего - насекомые.Сверчки, осы, саранча, муравьи, гусеницы - уже множество фирм в США и Европе выращивает и продает насекомых для еды.Есть рестораны, где кормят насекомыми. В Дании, например.Энергетические батончики из сверчков с миндалем уже можно купить в супермаркетах в США.Звёзды шоу-бизнеса едят червячков прямо из тарелки. Николь Кидман в восторге. Ким Кардашьян требует вторую порцию.Все это вызывает отвращение. Остаётся только надеяться, что им давали шоколадных червей. Как для Урфина Джюса в "Волшебнике Изумрудного города" повар специально готовил шоколадную мышь.Да, во многих странах едят насекомых. Но у этих народов другая культура, другие пищевые привычки. И самое главное - выработанный веками и их личными предками иммунитет.Учёные утверждают, что все эти сверчки и кузнечики далеко не безопасны. Хитин, содержащийся в них, чрезвычайно опасен для человека. Вызывает аллергии, болезни желудка, вызывает онкологию.Ещё хуже то, что насекомые заражены паразитами. Считается, что 100 процентов насекомых - переносчики паразитов, с которыми наши организмы не справятся.Да и зачем это? Неужели мясо нельзя заменить чем-то другим?Можно, конечно. Как всегда, надо подумать, кому это выгодно и кто продвигает нам меню из сушеных сверчков? Кто-то, кому очень хочется нажиться. И кажется, заодно уменьшить количество живущих на планете людей.Но есть и более приятные новости.Коктейль на обедПротеиновые коктейли, которые так любят спортсмены и худеющие, скоро будут предлагаться как альтернатива обычному питанию.В них добавят аминокислоты, витамины, углеводы. И можно будет приобрести коктейль, который поставит в организм "борщ, котлету, пюре и компот", разделенные на молекулы. Вы получите тот же набор аминокислот и углеводов. Правда, в виде коктейля.Вряд ли человечество массово откажется от традиционных обедов и ужинов. Это один из важнейших ритуалов любой культуры.Но всё-таки иногда можно и пообедать коктейлем. Почему нет?Алкоголь в таблеткеВслед за электронными сигаретами к нам придет синтетический алкоголь. Не будет похмелья! Не будет возникать даже зависимости, как обещают изобретатели.По сути, это будет вещество, которое будет что-то блокировать в организме. А что то стимулировать. Насколько оно безопасно? Пока ответа нет, как нет ещё и синтетического алкоголя.Но будущее уже вырисовывается.Выпил коктейль из протеинов, закусил синтетическим алкоголем, закурил электронную сигарету...Вот только с едой всё не так просто. Кроме сверчков, ещё один тренд будущего - искусственное мясо.Искусственный белокКак производится искусственное мясо? Оно выращивается в лаборатории из стволовых клеток животного. Клетки берутся один раз, и дальше - череда химических реакций и технологий.Мышцы и волокна вырастить гораздо сложнее, чем получить бесформенный фарш. Поэтому пока что потребитель может выбрать искусственную котлету или гамбургер, но не отбивную.В Сингапуре уже производят искусственное мясо крабов и креветок.В Лиссабоне делают филе из морского окуня (из водорослей).В том же Сингапуре уже появились в продаже искусственные куриные наггетсы.Никто не знает - насколько безопасно искусственное мясо или рыба? Какие последствия в долгосрочной перспективе?Производители, конечно же, уверяют: безопасно, экологично, дёшево. Стоимость и экологичность до сих пор под вопросом. Пока что затраты энергии (и вред экологии) на килограмм искусственного мяса довольно высоки.Поэтому, как вы уже, наверное, догадались, для производства искусственного мяса будут использовать возобновляемые источники! Ветер, вода."Зелёная энергия" выращивает искусственный белок. Посмотрим, что будет. Пока верится с трудом.Веганские продуктыЕсть другой аргумент, и очень серьёзный: прекратится или хотя бы уменьшится убийство животных. Да, это важный, а для многих людей на планете - очень важный вопрос.Но есть очень простой способ: стать вегетарианцем. "Я никого не ем".Веганская индустрия в последние годы тоже развивалась большими скачками.Есть хорошо и искусно сделанные колбасы, сосиски, кусочки гуляша или рагу (соевое мясо), которые при правильном приготовлении дадут всю вкусовую гамму, привычную для обычного пожирателя мяса.Основа веганской колбасы - белок пшеницы, соя, горох.Если нужно искусственное "мясо" - вот же оно. Скоро веганское мясо станет вообще неотличимо от натурального. При этом его основа - то, что люди едят с незапамятных времён.Да и "химии" там в десятки раз меньше, чем в полностью искусственном гамбургере.Ветчина сегодняКстати, если вы думаете, что сегодня покупаете ветчину в магазине, сделанную из куска полноценного мяса, то вы глубоко ошибаетесь.Современные технологии позволяют вырастить кусок ветчины из маленького кусочка мяса. То, что мы едим уже сегодня - это на 70-80 процентов - химия и технологии. Уже сейчас.И это, кстати, одна из причин, почему диетологи всего мира категорически требуют исключить из меню колбасы и другие мясные изделия "из супермаркета".Слишком много химии. Запредельно много. Доказано увеличение риска развития онкологии именно из-за "колбасы". Сегодня это слово надо писать в кавычках. Там нет или почти нет мяса.То же самое можно сказать о хлебе. Да и о многих других продуктах.ХлебопродуктДа, в России не добавляют сушёный порошок из мух в хлеб, как это начинают делать на Западе.Но ... сегодняшний хлеб, который мы покупаем в магазине, сделан не совсем из муки. И так - во всём мире.В некоторых случаях современный хлеб сделан целиком и полностью без муки.Химические порошки, вода, немного дрожжей - термофильных, конечно.Из естественного в современном хлебе - только вода. Если повезёт, немного муки.Сегодняшний "хлеб" черствеет и плесневеет практически моментально.Термофильные дрожжи не разлагаются в организме, а живут в нём вечно (просто представьте себе это).А в сегодняшнем хлебе повсеместно - термофильные дрожжи и улучшатели муки. Они добавляются не только для ускорения и удешевления процесса. Дело в том, что тесто из фуражной муки (для комбикорма), из старого зерна, из заражённого зерна, низкого качества - никогда не поднимется, не превратится в пышный хлеб.Но если добавить улучшателей, дрожжей термофильных, то всё-всё легко поднимается и радует глаз покупателя.Для улучшения в муку добавляют пиросульфит натрия, мочевину, азодикарбонамид, бромат калия и кальция, соли цистина и цистеина. И много чего ещё, половину таблицы Менделеева.Все эти вещества могут вызывать онкологию.Сегодняшний хлеб - это чаще всего не хлеб, а хлебопродукт.Многие сегодняшние продукты - такие же.Не говоря уже о ГМО.ГМОСегодня официально выращивается около 28 генномодифицированных сельскохозяйственных культур. Уже есть первое разрешённое к выращиванию ГМО - животное: лосось. Уже используются ГМО - бактерии: в йогуртах.Множество скандалов сопровождает генные эксперименты.Картофель с геном подснежника (чтобы отпугивать нематод), оказался токсичным для крыс. Разработка была прекращена.Кормовая соя с геном бразильского ореха, оказалось, вызывает аллергию. Разработка прекращена.Горох с геном фасоли вызвал аллергическое поражение легких у мышей. Разработка прекращена.Знаменитый "золотой рис", в котором во много раз больше витамина А, оказался дороже в производстве, и популярностью не пользуется. Но самое главное - нет гарантий, что он действительно увеличит количество витамина А в организме человека, по многим причинам.Генно модифицированной кукурузой фирмы "Монсанто" кормили крыс. Исследователи пришли к выводу, что кукуруза гепатотоксична, влияет на состояние печени.Исследования показывают, что ГМО продукты замедляют доступ витаминов и минералов. Железо, цинк, кальций, магний. Поэтому сейчас так много людей страдает от недостатка этих веществ.Но мощное лобби ГМО - фирм внедряет в общественное сознание повестку под названием: "консенсус учёных пришел к выводу о безопасности ГМО". Каких учёных? Какой консенсус?А ведь есть ещё и непрямой вред от ГМО продуктов. Чего они не дают человеку? Ведь та же кукуруза, возможно и даже скорее всего, от чего-то защищает? Повышает иммунитет, например. Будет ли то же самое делать ГМО кукуруза?Эти эксперименты доказательно провести невозможно. Надо учитывать миллион других факторов: другая еда, образ жизни и так далее.Это мы сможем понять только в отдалённой перспективе. Например, когда вырастут дети потребителей ГМО. Да и будут ли у них дети? Вот в чём вопрос.У хомячков, которых кормили ГМО - кукурузой, третье поколение оказалось бесплодным. А предыдущие страдали от болезней и аллергии.Биологические пиратыЕщё один важный вопрос: а как трансгенные организмы будут взаимодействовать со своими дикими предками и сородичами? Ведь в результате опыления можно получить какой-нибудь ГМО бурьян? И будем мы сражаться с "солдатами Урфина Джюса" по всей планете.Уже произошла массовая гибель медоносных пчел в США, пик ее был в 2007 году. Её связывали с внедрением ГМО на полях.Позднее решили, что гибель была вызвана вирусом.Но надо понимать, что все эти опровержения пишутся учёными, которые напрямую финансируются ГМО - гигантами. Это могущественное лобби, которому не составляет труда влиять на общественное мнение."Монсанто", одна из самых известных фирм по производству ГМО, активно лоббирует свои интересы в правительстве США, не скрывая этого. Например, они пролоббировали принятие закона о том, чтобы их ГМО - продукты продавались наравне с обычными.И самое опасное в ГМО - то, что они могут погубить биологическое разнообразие планеты.В Боливии, например, растет 77 видов кукурузы. Их культивируют уже 7000 лет. Это основа питания местного населения. Кукуруза с ГМО выступает как захватчик и пират. Она вытесняет все другие виды.И не только кукуруза местная пострадает, но и население, и государство. Речь идёт уже о продовольственном суверенитете.Может случиться так, что государство и народ попадут в зависимость от семян, которые во власти могущественной ТНК.А ведь "Монсанто" обвиняют в том, что они купили 50 компаний - крупнейших производителей семян по всему миру.То есть народам не оставят выбора. Покупай ГМО семена. Выращивай и ешь ГМО кукурузу. Что это, если не современное продовольственное рабство?Перспективы так себе... Жуки, синтетическая еда, ГМО продукты. Фантастика уже рядом, да что там, мы в ней живём. Но выглядит она немного пугающе.Что мы будем есть и пить в ближайшем будущем? Скоро нам придется делать выбор. И он должен быть осознанным, как никогда раньше.Речь идёт о здоровье нашем и наших детей.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, еда, продовольствие, насекомые, мясо, россия, гмо