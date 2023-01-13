https://ukraina.ru/20230113/1042623308.html

Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams

Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams - 13.01.2023 Украина.ру

Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал местные власти передать киевскому режиму танки M1 Abrams американского производства, сообщила газета Australian Financial Review

2023-01-13T20:57

2023-01-13T20:57

2023-01-13T20:57

танки

украина

германия

британия

новости

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"Правительству следует рассмотреть возможность отправить часть своих танков M1 Abrams на Украину", - цитирует украинского дипломата издание.Мирошниченко также отметил, что Украина не отказалась бы и от бронетранспортеров, беспилотников и боеприпасов. Также посол потребовал передать Киеву телекоммуникационное оборудование.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.Ранее сообщалось, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.

https://ukraina.ru/20230113/1042622407.html

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танки, украина, германия, британия, новости