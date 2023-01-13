https://ukraina.ru/20230113/1042623308.html
Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams
Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams - 13.01.2023 Украина.ру
Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал местные власти передать киевскому режиму танки M1 Abrams американского производства, сообщила газета Australian Financial Review
2023-01-13T20:57
2023-01-13T20:57
2023-01-13T20:57
танки
украина
германия
британия
новости
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"Правительству следует рассмотреть возможность отправить часть своих танков M1 Abrams на Украину", - цитирует украинского дипломата издание.Мирошниченко также отметил, что Украина не отказалась бы и от бронетранспортеров, беспилотников и боеприпасов. Также посол потребовал передать Киеву телекоммуникационное оборудование.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.Ранее сообщалось, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.
https://ukraina.ru/20230113/1042622407.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танки, украина, германия, британия, новости
Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал местные власти передать киевскому режиму танки M1 Abrams американского производства, сообщила газета Australian Financial Review
"Правительству следует рассмотреть возможность отправить часть своих танков M1 Abrams на Украину", - цитирует украинского дипломата издание.
Мирошниченко также отметил, что Украина не отказалась бы и от бронетранспортеров, беспилотников и боеприпасов. Также посол потребовал передать Киеву телекоммуникационное оборудование.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия готова передать Украине свои танки Leopard, о чем официально сообщит на предстоящем саммите НАТО на военной базе в немецком Рамштайне.
Если Германия примет такое решение, то танки немецкого производства передадут Украине Польша и Финляндия, ранее озвучивавшие такие намерения. Также немецкие танки стоят на вооружении Испании, Греции и Дании.
Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.
Ранее сообщалось, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.