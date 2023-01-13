Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму - 13.01.2023 Украина.ру
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Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму
Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму - 13.01.2023 Украина.ру
Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму
Федеральные власти Германии на следующей неделе примут положительное решение об отправке танков Leopard Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных правительственных источника.
2023-01-13T20:26
2023-01-13T20:26
украина
германия
британия
танк
новости
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По их данным, решение, вероятно, будет принято до ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.На предстоящей встрече глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт "озвучит четкое послание" касательно танков Leopard, заявил один из источников.Если ФРГ одобрит передачук Киеву своих танков, то же самое сможет сделать и Польша, уже заявлявшая о намерении передать стоящие у нее на вооружении танки Leopard Украине, однако Варшава должна была сначала получить одобрение Германии.Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.Ранее сообщалось, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.
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украина, германия, британия, танк, новости
Украина, Германия, Британия, танк, Новости

Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму

20:26 13.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus RauchenbergerLeopard 2A6
Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© commons.wikimedia.org / .S. Army Europe photo by Visual Information Specialist Markus Rauchenberger
Читать в
Федеральные власти Германии на следующей неделе примут положительное решение об отправке танков Leopard Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных правительственных источника.
По их данным, решение, вероятно, будет принято до ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.
На предстоящей встрече глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт "озвучит четкое послание" касательно танков Leopard, заявил один из источников.
Если ФРГ одобрит передачук Киеву своих танков, то же самое сможет сделать и Польша, уже заявлявшая о намерении передать стоящие у нее на вооружении танки Leopard Украине, однако Варшава должна была сначала получить одобрение Германии.
Кроме того, Великобритания уже 16 января может официально объявить о поставке танков на Украину, сообщила газета Guardian, отметив, что решение уже принято.
Ранее сообщалось, что Лондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Пока танки производства стран НАТО на Украину не поставлялись.
Танк Leopard 2A4
9 января, 16:35
Китайцы набросились на вице-канцлера Германии из-за планов отправить Украине танки Leopard 2Читатели китайского портала "Гуанча" раскритиковали заявления немецкого вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в будущем Украина сможет получить из бундесвера танки Leopard 2
 
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