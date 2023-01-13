https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование - 13.01.2023 Украина.ру
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
Свыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT
2023-01-13T19:21
2023-01-13T19:21
2023-01-13T19:21
чвк "вагнер"
новости
помилование
россия
сво
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По информации агентства, бойцы одними из первых приняли участие в СВО, в частности штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.Один из вернувшихся сообщил, что получил помилование и награды, очистил биографию и достиг всего, что задумал. Другой рассказал, что намерен вернуться на фронт через две недели.«Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — сказал он.Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чвк "вагнер", новости, помилование, россия, сво
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
Свыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT
По информации агентства, бойцы одними из первых приняли участие в СВО, в частности штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.
Один из вернувшихся сообщил, что получил помилование и награды, очистил биографию и достиг всего, что задумал. Другой рассказал, что намерен вернуться на фронт через две недели.
«Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — сказал он.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.