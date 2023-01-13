Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование - 13.01.2023 Украина.ру
Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
Свыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT
2023-01-13T19:21
2023-01-13T19:21
чвк "вагнер"
новости
помилование
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042549556_0:458:960:998_1920x0_80_0_0_447343ba72a005a268867c76a31494e7.jpg
По информации агентства, бойцы одними из первых приняли участие в СВО, в частности штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.Один из вернувшихся сообщил, что получил помилование и награды, очистил биографию и достиг всего, что задумал. Другой рассказал, что намерен вернуться на фронт через две недели.«Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — сказал он.Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042549556_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_53ff0f0fd4fc93826949acdb285c5155.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
чвк "вагнер", новости, помилование, россия, сво
ЧВК "Вагнер", Новости, помилование, Россия, СВО

Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование

19:21 13.01.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Свыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT
По информации агентства, бойцы одними из первых приняли участие в СВО, в частности штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.
Один из вернувшихся сообщил, что получил помилование и награды, очистил биографию и достиг всего, что задумал. Другой рассказал, что намерен вернуться на фронт через две недели.
«Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — сказал он.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
16:52
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИВладелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
 
ЧВК "Вагнер"НовостипомилованиеРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Украинский посол потребовал от Австралии поделиться с Киевом американскими танками Abrams
20:26Германия и Британия собираются в ближайшее время одобрить передачу своих танков киевскому режиму
19:45Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
19:21Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование
19:02Власти Белоруссии собираются запретить военнообязанным выезд из страны
19:00Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине
18:17Израиль перестанет платить пособия иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине
18:07Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров
17:47В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины
17:47"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
17:21Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
17:20А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
16:53"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
16:52Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
Лента новостейМолния