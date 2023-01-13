https://ukraina.ru/20230113/1042622865.html

Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование

Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование - 13.01.2023 Украина.ру

Первая сотня бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" вернулась в Россию, заслужив помилование

Свыше ста бывших заключенных, помилованных после службы в частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вернулись из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает RT

2023-01-13T19:21

2023-01-13T19:21

2023-01-13T19:21

чвк "вагнер"

новости

помилование

россия

сво

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По информации агентства, бойцы одними из первых приняли участие в СВО, в частности штурмовали Углегорскую ТЭС и поселки под Артемовском.Один из вернувшихся сообщил, что получил помилование и награды, очистил биографию и достиг всего, что задумал. Другой рассказал, что намерен вернуться на фронт через две недели.«Замечательная работа: нашел себя, семью, друзей, товарищей», — сказал он.Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.

https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html

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чвк "вагнер", новости, помилование, россия, сво