https://ukraina.ru/20230113/1042622751.html
Власти Белоруссии собираются запретить военнообязанным выезд из страны
Власти Белоруссии собираются запретить военнообязанным выезд из страны - 13.01.2023 Украина.ру
Власти Белоруссии собираются запретить военнообязанным выезд из страны
К белорусским военнообязанным, которые не прошли сверку данных, могут применить ограничения на выезд за пределы страны, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.
2023-01-13T19:02
2023-01-13T19:02
2023-01-13T19:02
белоруссия
призывники
новости
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"Как проинформировала пресс-служба министерства обороны, сверка учетных данных (военнообязанных - ИФ) в Республике Беларусь завершена. Если в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%, то Брестская область превысила 97%", - приводит слова военкома РИА Новости. "Что касается тех неполных 3%, которые не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с этими людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат по любому виду связи... А начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - отметил военком.10 января в Минобороны Белоруссии сообщили о завершении проверки учетных данных военнообязанных. Она проводилась с середины октября 2022 года.Проверка, как заявляли в Минобороны, позволила "уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".В октябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. При этом в руководстве Белоруссии неоднократно называли безосновательными слухи о проводимой в республике скрытой мобилизации.
https://ukraina.ru/20230113/1042621834.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белоруссия, призывники, новости
Власти Белоруссии собираются запретить военнообязанным выезд из страны
К белорусским военнообязанным, которые не прошли сверку данных, могут применить ограничения на выезд за пределы страны, сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.
"Как проинформировала пресс-служба министерства обороны, сверка учетных данных (военнообязанных - ИФ) в Республике Беларусь завершена. Если в целом по республике процент сверенных военнообязанных составляет 95%, то Брестская область превысила 97%", - приводит слова военкома РИА Новости.
"Что касается тех неполных 3%, которые не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с этими людьми. Обратиться можно в любой военный комиссариат по любому виду связи... А начиная с февраля месяца для тех людей, которые не прошли сверку, скорей всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - отметил военком.
10 января в Минобороны Белоруссии сообщили о завершении проверки учетных данных военнообязанных. Она проводилась с середины октября 2022 года.
Проверка, как заявляли в Минобороны, позволила "уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки".
В октябре 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной кампании надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе. При этом в руководстве Белоруссии неоднократно называли безосновательными слухи о проводимой в республике скрытой мобилизации.