https://ukraina.ru/20230113/1042622407.html

Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине

Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине - 13.01.2023 Украина.ру

Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине

ВСУ применили против российских военных химическое оружие. В Германии рассказала об условиях предоставления немецких танков

2023-01-13T19:00

2023-01-13T19:00

2023-01-13T19:00

хроники

эксклюзив

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Днём 13 января появилось очередное видео, подтверждающее применение Вооружёнными силами Украины химического оружия в боях в Донбассе. Одним из распространивших видео был телеграм-канал "Военкор Ярем"."Видео снимает, как пишут, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадьяра" — Роберт Иосифович Бровди (в девичестве Владимир Ильяшевич Бацко). На кадрах видно, как украинские бойцы занимаются подготовкой небольших беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для сброса очень интересных самодельных боеприпасов, которые с большой долей вероятностью снаряжены химическим оружием. Они были переданы человеком с позывным Шаман из 63 ОМБР ВСУ. 28 декабря 2022 года данное подразделение находилось на рубеже Опытное — Клещеевка, однако впоследствии могло быть передислоцировано на одно из направлений в городе Бахмуте", — подписал автор канала видео.Он указал на то, что снаряды выполнены из самодельных тонкостенных цилиндров, наполненных каким-то химическим веществом."На это указывает проставленные на боеприпасах масса содержимого — причем на каждом оно разное и в среднем составляет 700 грамм. Головной взрыватель не похож на накальное устройство, предназначенное для детонации и больше напоминает устройства для смешивания или распыления химических веществ. Ну и главный признак — снаряды хранятся в холодильнике, чтобы не допустить термического расширения вещества и нарушения герметичности оболочки. Обычные снаряды в холодильнике не хранят", — указал автор канала.На видео украинский военный угрожает, что россияне "ответят за Соледар", и призывает их "готовиться"."С высокой долей вероятности данные боеприпасы начинены синильной кислотой HCN. Это ядовитая летучая жидкость, поэтому на видео её и хранят в холодильнике. Кто интересуется характеристиками вещества - погуглите, вещь страшная. 85-90% случаев отравлений заканчиваются смертью. Пресловутый "цианистый калий" из детективов - соль синильной кислоты. А немцы во время ВОВ с помощью HCN делали яд "Циклон-Б", которым умертвщляли узников концлагерей... По моему мнению, дроны-камикадзе предназначены прежде всего для поражения противника именно внутри помещений (а речь идет о городских боях в Соледаре). Так вырастает концентрация смертельного яда в воздухе. При вдыхании паров в концентрации более 0,4 мг/л HCN вызывает отравление, завершающееся cмepтельным исходом. Если концентрация вещества в воздухе превышает 11 мг/л, то интоксикация парами возможна даже чрескожно. Другим косвенным признаком наличия отравляющего вещества в боеприпасах служит то, что дроны-камикадзе не обычные Mavic, а именно fpv - крайне маневренные, способные пролетать между ветвей деревьев. Поэтому попадание в любое окно здания для них - "семечки"", - прокомментировал публикацию канала российский журналист Сергей Шилов.Он отметил, что лучшим средством против этого оружия является противогаз.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также распространил данное видео. Позже он сообщил, что находилось в баллонах."Пожелавший остаться неизвестным гражданин сообщил мне, что в контейнерах в холодильнике на видео, обнародованном сами военнослужащими ВСУ, вероятно, фосген. У него низкая температура кипения и ранее солдаты РФ жаловались на кашель, отек легких — это свойство фосгена. Получать легко, можно с производств достать, он на некоторых производствах используется для работы. Впервые фосген был использован в качестве оружия в Первую мировую войну. Запрещен Конвенцией ООН", — отметил Шарий.Примечательно, что ранее бойцы группы "Вагнер" уже сообщали о применении ВСУ химического оружия."Только что в населённом пункте Бахмут было применено противником на улице Трудовые Резервы химическое оружие, в результате чего наши бойцы получили химические ожоги дыхательных путей и слизистой оболочки и были направлены в тяжёлом состоянии в госпиталь", — сообщил один из бойцов группы 7 января.Позже появилось видео, на котором украинские военные хвастаются изготовлением боеприпасов с химическим оружием."На видео украинцы собирают летательные аппараты-камикадзе, предназначенные для сброса самодельных боеприпасов. Предположительно это капсулы с синильной кислотой, которые хранят в холоде. На видео можно как раз обнаружить холодильную камеру. При падении такие снаряды ломаются, и газ из них распространяется по местности", — прокомментировал это видео телеграм-канал "Оркестр Вагнера".А позже появилось ещё одно видео, которое и прокомментировали канал "Военкор Ярем" и Анатолий Шарий.Таким образом, украинские военные демонстративно нарушили международные конвенции о недопущении применения химического оружия. Однако, с учётом позиции Запада, Украина вряд ли понесёт какую-либо ответственность за действия своих военных.Немецкое предупреждениеПередача Украине танков Leopard 2 со стороны Польши без разрешения Берлина была бы противозаконной, заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман."Это было бы незаконно. Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила", — сказала она.Кроме того, Хофман добавила, что правительство Германии пока не получало от стран-партнёров, в частности Польши и Финляндии, запросов о разрешении передать Киеву поставленные им ранее немецкие танки Leopard 2.За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии."Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", — заявил он 12 января в Берлине.За несколько часов до этого представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что планы Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2."Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — заявил представитель Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.По его словам, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии. И это при том что президент Польши Анджей Дуда уже пообещал Украине 10–14 таких танков.Как сообщили на условиях анонимности изданию Politico двое немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе объявил о совместной поставке на Украину немецких и американских боевых машин пехоты.Так, 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков на Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнёром, с Соединёнными Штатами Америки".Примечательно, что кроме Польши о необходимости поставок немецких танков Украине заявляла и Финляндия. Так, за несколько дней до заявления Дуды председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.По его словам, каждая европейская страна должна будет в определённой степени участвовать в процессе предоставления Украине танков, но для Финляндии приоритетом будет собственный оборонный потенциал."Если Европа собирается начать более масштабные поставки танков Украине, Финляндии было бы целесообразно присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом", — заявил депутат.Хяккинен также заявил, что многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.Ранее, в конце декабря, депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зелёные") призвали власти страны ЕС принять решение о передаче Украине танков.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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