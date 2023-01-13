https://ukraina.ru/20230113/1042621834.html

Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров

Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров - 13.01.2023 Украина.ру

Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров

Представитель подразделения Волынской бригады ВСУ Сергей Хоминский заявил, что благодаря местной популяции бобров была укреплена граница региона, сообщает Bild 13 января

2023-01-13T18:07

2023-01-13T18:07

2023-01-13T18:08

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"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", - сказал он, пояснив, что это направление стало "непроходимым".Ранее сообщалось, что в северных регионах Украины на границе с Белоруссией активно строятся инженерные и фортификационные сооружения.Глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль заявлял, что к строительству привлечено большое количество добровольцев.Такие меры приняты в связи со слухами о том, что со стороны Белоруссии якобы готовится наступление российских войск.Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины (СБУ) также заявила о том, что "натренированные в специальных лабораториях украинской спецслужбы" кролики якобы помогают работе украинских снайперов.

https://ukraina.ru/20230111/1042516513.html

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новости, бобры, волынская область, север, украина, всу