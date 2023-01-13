Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров - 13.01.2023 Украина.ру
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Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров
Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров - 13.01.2023 Украина.ру
Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров
Представитель подразделения Волынской бригады ВСУ Сергей Хоминский заявил, что благодаря местной популяции бобров была укреплена граница региона, сообщает Bild 13 января
2023-01-13T18:07
2023-01-13T18:08
новости
бобры
волынская область
север
украина
всу
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"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", - сказал он, пояснив, что это направление стало "непроходимым".Ранее сообщалось, что в северных регионах Украины на границе с Белоруссией активно строятся инженерные и фортификационные сооружения.Глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль заявлял, что к строительству привлечено большое количество добровольцев.Такие меры приняты в связи со слухами о том, что со стороны Белоруссии якобы готовится наступление российских войск.Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины (СБУ) также заявила о том, что "натренированные в специальных лабораториях украинской спецслужбы" кролики якобы помогают работе украинских снайперов.
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новости, бобры, волынская область, север, украина, всу
Новости, бобры, Волынская область, север, Украина, ВСУ

Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров

18:07 13.01.2023 (обновлено: 18:08 13.01.2023)
 
© Meryl Raddatz / flickr
© Meryl Raddatz / flickr
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Представитель подразделения Волынской бригады ВСУ Сергей Хоминский заявил, что благодаря местной популяции бобров была укреплена граница региона, сообщает Bild 13 января
"Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", - сказал он, пояснив, что это направление стало "непроходимым".
Ранее сообщалось, что в северных регионах Украины на границе с Белоруссией активно строятся инженерные и фортификационные сооружения.
Глава военно-гражданской администрации Ровенской области Виталий Коваль заявлял, что к строительству привлечено большое количество добровольцев.
Такие меры приняты в связи со слухами о том, что со стороны Белоруссии якобы готовится наступление российских войск.
Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины (СБУ) также заявила о том, что "натренированные в специальных лабораториях украинской спецслужбы" кролики якобы помогают работе украинских снайперов.
Животные перед зимней спячкой в парке Роев Ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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