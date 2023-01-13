В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины - 13.01.2023 Украина.ру
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В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины
В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины - 13.01.2023 Украина.ру
В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины
Берлин не получал никаких официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами отправить Киеву немецкий танки Leopard 2, заявила 13 января в ходе брифинга заместитель официального представителя Кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман
2023-01-13T17:47
2023-01-13T17:47
новости
танки
германия
военная помощь
польша
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Чтобы передача танков стала возможной, Германия должна положительно ответить на официальный запрос снять экспортные ограничения."Нет никаких запросов", - сказала в пятницу Хофман.За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии.Ранее, после визита во Львов и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава отправит 10-12 танков Leopard 2 на Украину. Зеленский же намекнул, что вслед за Польшей "позитивный сигнал" может поступить от еще одной страны.При этом за несколько дней до заявления Дуды председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танки, германия, военная помощь, польша
Новости, танки, Германия, военная помощь, Польша

В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины

17:47 13.01.2023
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Sputnik
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Берлин не получал никаких официальных запросов ни от Польши, ни от других стран в связи с их планами отправить Киеву немецкий танки Leopard 2, заявила 13 января в ходе брифинга заместитель официального представителя Кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман
Чтобы передача танков стала возможной, Германия должна положительно ответить на официальный запрос снять экспортные ограничения.
"Нет никаких запросов", - сказала в пятницу Хофман.
За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии.
Ранее, после визита во Львов и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава отправит 10-12 танков Leopard 2 на Украину. Зеленский же намекнул, что вслед за Польшей "позитивный сигнал" может поступить от еще одной страны.
При этом за несколько дней до заявления Дуды председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.
Танк Leopard 2A4
Вчера, 19:00
Европейский спор о танках. Итоги 12 января на УкраинеНа Западе разошлись в вопросе о танках для Украины. В самих ВСУ также указывают на возможные сложности с западной военной техникой
 
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