https://ukraina.ru/20230113/1042620880.html
Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ - 13.01.2023 Украина.ру
Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, сообщила местная газета 20 Minuten.
2023-01-13T17:21
2023-01-13T17:21
2023-01-13T17:21
швейцария
испания
украина
оружие
новости
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"Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Она такого согласия не дала", — говорится в публикации.Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.Министр обороны Испании ранее заявляла, что ее ведомство обратится с официальным запросом в Берн для получения соответствующего разрешения, однако в швейцарском департаменте экономики заявили, что официальных запросов от Испании к ним не поступало, однако если таковые поступят, то ответ будет отрицательным."До настоящего времени департамент не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.Как уточнили в ведомстве, в соответствии с швейчарским Законом о военных материалах экспорт военных материалов должен быть запрещен, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт.«Россия и Украина находятся в таком конфликте. Поскольку экспорт из Швейцарии в Украину не может быть разрешен из-за положения о равном обращении в соответствии с Законом о нейтралитете и Законом о военных материалах, согласие на передачу швейцарских военных материалов Украине также невозможно», - подчеркнул швейцарский чиновник.
https://ukraina.ru/20221103/1040497544.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
швейцария, испания, украина, оружие, новости
Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, сообщила местная газета 20 Minuten.
"Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Она такого согласия не дала", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.
Министр обороны Испании ранее заявляла, что ее ведомство обратится с официальным запросом в Берн для получения соответствующего разрешения, однако в швейцарском департаменте экономики заявили, что официальных запросов от Испании к ним не поступало, однако если таковые поступят, то ответ будет отрицательным.
"До настоящего времени департамент не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.
Как уточнили в ведомстве, в соответствии с швейчарским Законом о военных материалах экспорт военных материалов должен быть запрещен, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт.
«Россия и Украина находятся в таком конфликте. Поскольку экспорт из Швейцарии в Украину не может быть разрешен из-за положения о равном обращении в соответствии с Законом о нейтралитете и Законом о военных материалах, согласие на передачу швейцарских военных материалов Украине также невозможно», - подчеркнул швейцарский чиновник.