https://ukraina.ru/20230113/1042620880.html

Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ

Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ - 13.01.2023 Украина.ру

Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ

Швейцария не разрешила поставлять свои вооружения на Украину, сообщила местная газета 20 Minuten.

2023-01-13T17:21

2023-01-13T17:21

2023-01-13T17:21

швейцария

испания

украина

оружие

новости

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"Испания хотела поддержать Украину поставкой военного оборудования, однако для этого необходимо согласие страны-производителя — Швейцарии. Она такого согласия не дала", — говорится в публикации.Как отметили в издании, Цюрих сослался на нейтральный статус и закон о военных материалах.Министр обороны Испании ранее заявляла, что ее ведомство обратится с официальным запросом в Берн для получения соответствующего разрешения, однако в швейцарском департаменте экономики заявили, что официальных запросов от Испании к ним не поступало, однако если таковые поступят, то ответ будет отрицательным."До настоящего времени департамент не получал по официальному каналу никаких запросов о передаче Испанией Украине военных материалов швейцарского производства", — приводит газета слова пресс-секретаря ведомства Фабиана Майенфиша.Как уточнили в ведомстве, в соответствии с швейчарским Законом о военных материалах экспорт военных материалов должен быть запрещен, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт.«Россия и Украина находятся в таком конфликте. Поскольку экспорт из Швейцарии в Украину не может быть разрешен из-за положения о равном обращении в соответствии с Законом о нейтралитете и Законом о военных материалах, согласие на передачу швейцарских военных материалов Украине также невозможно», - подчеркнул швейцарский чиновник.

https://ukraina.ru/20221103/1040497544.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

швейцария, испания, украина, оружие, новости