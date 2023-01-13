https://ukraina.ru/20230113/1042620747.html

А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева

А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева - 13.01.2023 Украина.ру

А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева

ЧВК "Вагнер" взяли большую часть Артемовска, в том числе высоты, с которых артиллерия ВСУ обстреливала город. Далее мы пойдем за Донбасскую дугу, окружим противника, и вся оборонительная конструкция, выстроенная с 2014 года, разрушится. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру

2023-01-13T17:20

2023-01-13T17:20

2023-01-13T17:20

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Ранее Денис Пушилин заявил, что учитывая ту военную помощь, которую киевскому режиму продолжает оказывать Запад, для обеспечения безопасности ДНР нам придется отодвинуть ВСУ "на серьезное расстояние", то есть освободить Чернигов и Одессу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора людей, там проживающих, и что главной задачей для Москвы остается защита Донбасса.Но ВСУ крепко держатся, потому что они понимают, что отступать им некуда – дальше Краматорск, а потом 100 километров степей, в которых невозможно воевать. Авиация России с воздуха уничтожит любые колонны, там нет ни прикрытия, ничего – до самого Днепра, пояснил эксперт.По его словам, следующей линией обороны ВСУ будет город Запорожье, который Киев уже превратил в мощнейшую крепость. Там множество сталелитейных заводов, которые ещё больше, чем "Азовсталь", и превращены в крепости и укрепления.Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. это вопрос времени, учитывая, что николаевский гарнизон ВСУ частично переброшен на Донбасскую дугу – он ослаблен, рассуждает специалист.Одесса вряд ли окажет серьезное сопротивление. Ведется много разговоров об одесских катакомбах, но существуют же карты. Можно перекрыть выходы из этих катакомб, залить их бетоном, цементом. И получится, что те, кто будут вести оборону в этих подземельях, в результате выйдут сдаваться, добавил он.Таким образом, вопрос освобождения всех городов от Чернигова до Одессы, это всего лишь вопрос времени, заключил собеседник издания.

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новости, всу, донбасс, запорожье, россия, николаев, херсон, одесса, киев