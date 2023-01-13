А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042620747.html
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева - 13.01.2023 Украина.ру
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
ЧВК "Вагнер" взяли большую часть Артемовска, в том числе высоты, с которых артиллерия ВСУ обстреливала город. Далее мы пойдем за Донбасскую дугу, окружим противника, и вся оборонительная конструкция, выстроенная с 2014 года, разрушится. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-13T17:20
2023-01-13T17:20
новости
всу
донбасс
запорожье
россия
николаев
херсон
одесса
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_9f4719c98f1426065a3a57ea64bc0502.jpg.webp
Ранее Денис Пушилин заявил, что учитывая ту военную помощь, которую киевскому режиму продолжает оказывать Запад, для обеспечения безопасности ДНР нам придется отодвинуть ВСУ "на серьезное расстояние", то есть освободить Чернигов и Одессу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора людей, там проживающих, и что главной задачей для Москвы остается защита Донбасса.Но ВСУ крепко держатся, потому что они понимают, что отступать им некуда – дальше Краматорск, а потом 100 километров степей, в которых невозможно воевать. Авиация России с воздуха уничтожит любые колонны, там нет ни прикрытия, ничего – до самого Днепра, пояснил эксперт.По его словам, следующей линией обороны ВСУ будет город Запорожье, который Киев уже превратил в мощнейшую крепость. Там множество сталелитейных заводов, которые ещё больше, чем "Азовсталь", и превращены в крепости и укрепления.Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. это вопрос времени, учитывая, что николаевский гарнизон ВСУ частично переброшен на Донбасскую дугу – он ослаблен, рассуждает специалист.Одесса вряд ли окажет серьезное сопротивление. Ведется много разговоров об одесских катакомбах, но существуют же карты. Можно перекрыть выходы из этих катакомб, залить их бетоном, цементом. И получится, что те, кто будут вести оборону в этих подземельях, в результате выйдут сдаваться, добавил он.Таким образом, вопрос освобождения всех городов от Чернигова до Одессы, это всего лишь вопрос времени, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_77f6c0d39cca23f87e41152c41ad26f0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс, запорожье, россия, николаев, херсон, одесса, киев
Новости, ВСУ, Донбасс, Запорожье, Россия, Николаев, Херсон, Одесса, Киев

А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева

17:20 13.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ЧВК "Вагнер" взяли большую часть Артемовска, в том числе высоты, с которых артиллерия ВСУ обстреливала город. Далее мы пойдем за Донбасскую дугу, окружим противника, и вся оборонительная конструкция, выстроенная с 2014 года, разрушится. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
Ранее Денис Пушилин заявил, что учитывая ту военную помощь, которую киевскому режиму продолжает оказывать Запад, для обеспечения безопасности ДНР нам придется отодвинуть ВСУ "на серьезное расстояние", то есть освободить Чернигов и Одессу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора людей, там проживающих, и что главной задачей для Москвы остается защита Донбасса.
Но ВСУ крепко держатся, потому что они понимают, что отступать им некуда – дальше Краматорск, а потом 100 километров степей, в которых невозможно воевать. Авиация России с воздуха уничтожит любые колонны, там нет ни прикрытия, ничего – до самого Днепра, пояснил эксперт.
По его словам, следующей линией обороны ВСУ будет город Запорожье, который Киев уже превратил в мощнейшую крепость. Там множество сталелитейных заводов, которые ещё больше, чем "Азовсталь", и превращены в крепости и укрепления.
"Отдав Херсон, мы сейчас как бы лишились возможности идти на Николаев и Одессу. Прежде чем брать их, мы должны каким-то образом разобраться с Херсоном после Донбасской дуги. Как это будет принято и сделано, я не знаю. Вариантов много, в том числе может быть окружение Херсона с тыла – всё возможно", - указал Борзенко.
Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. это вопрос времени, учитывая, что николаевский гарнизон ВСУ частично переброшен на Донбасскую дугу – он ослаблен, рассуждает специалист.
Одесса вряд ли окажет серьезное сопротивление. Ведется много разговоров об одесских катакомбах, но существуют же карты. Можно перекрыть выходы из этих катакомб, залить их бетоном, цементом. И получится, что те, кто будут вести оборону в этих подземельях, в результате выйдут сдаваться, добавил он.
Таким образом, вопрос освобождения всех городов от Чернигова до Одессы, это всего лишь вопрос времени, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУДонбассЗапорожьеРоссияНиколаевХерсонОдессаКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине
18:17Израиль перестанет платить пособия иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине
18:07Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров
17:47В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины
17:47"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
17:21Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
17:20А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
16:53"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
16:52Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
Лента новостейМолния