https://ukraina.ru/20230113/1042620747.html
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева - 13.01.2023 Украина.ру
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
ЧВК "Вагнер" взяли большую часть Артемовска, в том числе высоты, с которых артиллерия ВСУ обстреливала город. Далее мы пойдем за Донбасскую дугу, окружим противника, и вся оборонительная конструкция, выстроенная с 2014 года, разрушится. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-13T17:20
2023-01-13T17:20
2023-01-13T17:20
новости
всу
донбасс
запорожье
россия
николаев
херсон
одесса
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_9f4719c98f1426065a3a57ea64bc0502.jpg.webp
Ранее Денис Пушилин заявил, что учитывая ту военную помощь, которую киевскому режиму продолжает оказывать Запад, для обеспечения безопасности ДНР нам придется отодвинуть ВСУ "на серьезное расстояние", то есть освободить Чернигов и Одессу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора людей, там проживающих, и что главной задачей для Москвы остается защита Донбасса.Но ВСУ крепко держатся, потому что они понимают, что отступать им некуда – дальше Краматорск, а потом 100 километров степей, в которых невозможно воевать. Авиация России с воздуха уничтожит любые колонны, там нет ни прикрытия, ничего – до самого Днепра, пояснил эксперт.По его словам, следующей линией обороны ВСУ будет город Запорожье, который Киев уже превратил в мощнейшую крепость. Там множество сталелитейных заводов, которые ещё больше, чем "Азовсталь", и превращены в крепости и укрепления.Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. это вопрос времени, учитывая, что николаевский гарнизон ВСУ частично переброшен на Донбасскую дугу – он ослаблен, рассуждает специалист.Одесса вряд ли окажет серьезное сопротивление. Ведется много разговоров об одесских катакомбах, но существуют же карты. Можно перекрыть выходы из этих катакомб, залить их бетоном, цементом. И получится, что те, кто будут вести оборону в этих подземельях, в результате выйдут сдаваться, добавил он.Таким образом, вопрос освобождения всех городов от Чернигова до Одессы, это всего лишь вопрос времени, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/09/1042447543_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_77f6c0d39cca23f87e41152c41ad26f0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, запорожье, россия, николаев, херсон, одесса, киев
А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
ЧВК "Вагнер" взяли большую часть Артемовска, в том числе высоты, с которых артиллерия ВСУ обстреливала город. Далее мы пойдем за Донбасскую дугу, окружим противника, и вся оборонительная конструкция, выстроенная с 2014 года, разрушится. Об этом рассказал военный журналист Алексей Борзенко в интервью изданию Украина.ру
Ранее Денис Пушилин заявил, что учитывая ту военную помощь, которую киевскому режиму продолжает оказывать Запад, для обеспечения безопасности ДНР нам придется отодвинуть ВСУ "на серьезное расстояние", то есть освободить Чернигов и Одессу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что судьба Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора людей, там проживающих, и что главной задачей для Москвы остается защита Донбасса.
Но ВСУ крепко держатся, потому что они понимают, что отступать им некуда – дальше Краматорск, а потом 100 километров степей, в которых невозможно воевать. Авиация России с воздуха уничтожит любые колонны, там нет ни прикрытия, ничего – до самого Днепра, пояснил эксперт.
По его словам, следующей линией обороны ВСУ будет город Запорожье, который Киев уже превратил в мощнейшую крепость. Там множество сталелитейных заводов, которые ещё больше, чем "Азовсталь", и превращены в крепости и укрепления.
"Отдав Херсон, мы сейчас как бы лишились возможности идти на Николаев и Одессу. Прежде чем брать их, мы должны каким-то образом разобраться с Херсоном после Донбасской дуги. Как это будет принято и сделано, я не знаю. Вариантов много, в том числе может быть окружение Херсона с тыла – всё возможно", - указал Борзенко.
Одесса и Чернигов будут взяты под контроль России. Николаев и Одесса будут освобождены. это вопрос времени, учитывая, что николаевский гарнизон ВСУ частично переброшен на Донбасскую дугу – он ослаблен, рассуждает специалист.
Одесса вряд ли окажет серьезное сопротивление. Ведется много разговоров об одесских катакомбах, но существуют же карты. Можно перекрыть выходы из этих катакомб, залить их бетоном, цементом. И получится, что те, кто будут вести оборону в этих подземельях, в результате выйдут сдаваться, добавил он.
Таким образом, вопрос освобождения всех городов от Чернигова до Одессы, это всего лишь вопрос времени, заключил собеседник издания.