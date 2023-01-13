https://ukraina.ru/20230113/1042619981.html
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян - 13.01.2023 Украина.ру
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
Российскому правительству нужно сделать так, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life
2023-01-13T16:53
2023-01-13T16:53
2023-01-13T16:53
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песков
вячеслав володин
гражданство
россия
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Песков подчеркнул, что все они являются гражданами России в равной степени и могли иметь разные причины для отъезда."Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", - отметил он.Утром в пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил "дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб".Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию армии, однако для этого необходимо внести поправки в УК РФ.
https://ukraina.ru/20230103/1042321525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, вячеслав володин, гражданство, россия
Новости, Песков, Вячеслав Володин, гражданство, Россия
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
Российскому правительству нужно сделать так, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life