"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян - 13.01.2023 Украина.ру
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"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян - 13.01.2023 Украина.ру
"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
Российскому правительству нужно сделать так, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life
2023-01-13T16:53
2023-01-13T16:53
новости
песков
вячеслав володин
гражданство
россия
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Песков подчеркнул, что все они являются гражданами России в равной степени и могли иметь разные причины для отъезда."Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", - отметил он.Утром в пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил "дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб".Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию армии, однако для этого необходимо внести поправки в УК РФ.
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новости, песков, вячеслав володин, гражданство, россия
Новости, Песков, Вячеслав Володин, гражданство, Россия

"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян

16:53 13.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Российскому правительству нужно сделать так, чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life
Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — это граждане России и должны ими оставаться. Здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки.
Песков подчеркнул, что все они являются гражданами России в равной степени и могли иметь разные причины для отъезда.
"Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", - отметил он.
Утром в пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил "дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб".
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также назвал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян за дискредитацию армии, однако для этого необходимо внести поправки в УК РФ.
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