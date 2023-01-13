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Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ - 13.01.2023 Украина.ру
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
новости
пригожин
чвк "вагнер"
запрет
россия
сша
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«В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», - цитирует Пригожина его Telegram-канал.По его словам, «значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах».Пригожин считает, что это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер», чем действия властей США, которые, по словам советника госдепартамента Дерека Шолле, пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК.Также глава ЧВК «Вагнер» заявил, что у военной компании «постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».В связи с этим он призвал «поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно».
https://ukraina.ru/20230110/1042492541.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пригожин, чвк "вагнер", запрет, россия, сша
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
«В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», - цитирует Пригожина его Telegram-канал.
По его словам, «значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах».
Пригожин считает, что это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер», чем действия властей США, которые, по словам советника госдепартамента Дерека Шолле, пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК.
Также глава ЧВК «Вагнер» заявил, что у военной компании «постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».
В связи с этим он призвал «поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно».