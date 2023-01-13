Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ - 13.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230113/1042619861.html
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ - 13.01.2023 Украина.ру
Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
2023-01-13T16:52
2023-01-13T16:52
новости
пригожин
чвк "вагнер"
запрет
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004151_73:0:1668:897_1920x0_80_0_0_41f28ffd0266dd7087404edfa79d8b65.jpg
«В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», - цитирует Пригожина его Telegram-канал.По его словам, «значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах».Пригожин считает, что это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер», чем действия властей США, которые, по словам советника госдепартамента Дерека Шолле, пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК.Также глава ЧВК «Вагнер» заявил, что у военной компании «постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».В связи с этим он призвал «поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно».
https://ukraina.ru/20230110/1042492541.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037004151_0:0:1716:1287_1920x0_80_0_0_a15bba4812cd49dccb15128874623e0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пригожин, чвк "вагнер", запрет, россия, сша
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", запрет, Россия, США

Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ

16:52 13.01.2023
 
© AP / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP / Alexander Zemlianichenko
Читать в
Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наибольшей угрозой для ЧВК являются не действия США, а "внутривидовая борьба"
«В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер»», не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана», - цитирует Пригожина его Telegram-канал.
По его словам, «значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах».
Пригожин считает, что это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер», чем действия властей США, которые, по словам советника госдепартамента Дерека Шолле, пытаются нейтрализовать деятельность ЧВК.
Также глава ЧВК «Вагнер» заявил, что у военной компании «постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».
В связи с этим он призвал «поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно».
Евгений Пригожин
10 января, 11:41
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Соледара и БахмутаВладелец компании "Конкорд", основатель частной военной компании "Конкорд" Евгений Пригожин ответил на запрос издания Украина.ру о происходящем в настоящее время в городе Соледар
 
НовостиПригожинЧВК "Вагнер"запретРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Использование химического оружия, и снова танки. Итоги 13 января на Украине
18:17Израиль перестанет платить пособия иммигрантам, прибывшим из-за конфликта на Украине
18:07Для укрепления границы с Белоруссией украинские военные привлекли бобров
17:47В Германии заявили, что не получали от Польши или Финляндии никаких запросов о танках для Украины
17:47"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
17:21Швейцария запретила Испании снабжать Украину швейцарским оружием - СМИ
17:20А Запорожье? Военный эксперт о том, как Россия после Соледара выбьет ВСУ из Херсона, Одессы и Николаева
16:53"Нельзя открывать ящик Пандоры": Песков прокомментировал предложение лишать гражданства уехавших россиян
16:52Пригожин заявил о попытках запретить использование словосочетания "ЧВК "Вагнер" в российских СМИ
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
Лента новостейМолния