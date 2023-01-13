https://ukraina.ru/20230113/1042619677.html

Сальдо назвал срок освобождения Херсона

Сальдо назвал срок освобождения Херсона - 13.01.2023 Украина.ру

Сальдо назвал срок освобождения Херсона

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что столица региона Херсон оккупирована украинскими войсками не навсегда и анонсировал освобождение города от украинских фашистов

2023-01-13T16:38

2023-01-13T16:38

2023-01-13T16:39

сальдо

херсон

освобождение

новости

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"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году."Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

https://ukraina.ru/20230113/1042616994.html

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сальдо, херсон, освобождение, новости