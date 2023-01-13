Сальдо назвал срок освобождения Херсона - 13.01.2023 Украина.ру
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Сальдо назвал срок освобождения Херсона
Сальдо назвал срок освобождения Херсона - 13.01.2023 Украина.ру
Сальдо назвал срок освобождения Херсона
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что столица региона Херсон оккупирована украинскими войсками не навсегда и анонсировал освобождение города от украинских фашистов
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:39
сальдо
херсон
освобождение
новости
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"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году."Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
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сальдо, херсон, освобождение, новости
Сальдо, Херсон, освобождение, Новости

Сальдо назвал срок освобождения Херсона

16:38 13.01.2023 (обновлено: 16:39 13.01.2023)
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что столица региона Херсон оккупирована украинскими войсками не навсегда и анонсировал освобождение города от украинских фашистов
"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году.
"Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
16:20
Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской областиПервый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо
 
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Заголовок открываемого материала
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
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