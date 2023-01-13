https://ukraina.ru/20230113/1042619677.html
Сальдо назвал срок освобождения Херсона
Сальдо назвал срок освобождения Херсона - 13.01.2023 Украина.ру
Сальдо назвал срок освобождения Херсона
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что столица региона Херсон оккупирована украинскими войсками не навсегда и анонсировал освобождение города от украинских фашистов
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:38
2023-01-13T16:39
сальдо
херсон
освобождение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039888154_21:0:1632:906_1920x0_80_0_0_17e9cc0f6cd06b5c5bc1883ea02d06f9.png.webp
"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году."Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ukraina.ru/20230113/1042616994.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/12/1039888154_222:0:1430:906_1920x0_80_0_0_e07f138576896057f38df378e9fdc49f.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сальдо, херсон, освобождение, новости
Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:38 13.01.2023 (обновлено: 16:39 13.01.2023)
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что столица региона Херсон оккупирована украинскими войсками не навсегда и анонсировал освобождение города от украинских фашистов
"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году.
"Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.