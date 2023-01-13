https://ukraina.ru/20230113/1042617643.html

Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января

Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января - 13.01.2023 Украина.ру

Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января

Взятие Соледара расчищает дорогу к Славянску и Краматорску, создание международного уголовного трибунала против России – всего лишь громкий пиар, а нынешние боевые действия на Украине возвращают весь мир к идее войны крупными армиями

2023-01-13T16:32

2023-01-13T16:32

2023-01-13T16:32

эксклюзив

соледар

днр

трибунал

евгений норин

сво

оон

артемовск

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру."Взятие Соледара – яркий тактический успех"Полное освобождение города Соледар (ДНР) завершилось вечером 12 января, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.В ведомстве пояснили, что освобождение города имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий – позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмуте).Военный историк и журналист Евгений Норин отмечает, что взятие Соледара – это яркий тактический успех. Мы подвинули противника, который отчаянно отбивался, имея большое количество живой силы, превышающее число штурмующих.Но надо понимать, говорит Норин, что Соледар лишь дает нам возможность решать более-менее реалистичные задачи."Он ценен не столько сам по себе, хотя и сам по себе тоже. Он нам расчищает дорогу к Славянску и Краматорску. Так что это не переломный момент, который решит исход всей войны. Поэтому мы можем этому радоваться, но не надо обольщаться. Самое крупное сражение еще впереди", – заявил военный эксперт.При этом, добавил он, мы не только взяли город, а еще и нанесли неприятелю тяжелые людские потери: "чем больше народу они оттягивают на это направление, тем меньше у них шансов атаковать на других участках".ООН и трибунал против РоссииПервый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России.Политолог Игорь Шатров уверен: это пиар и не более того.Нынешняя архитектура ООН, поясняет Шатров, не позволяет решать прежние вопросы. Поэтому сегодня эту площадку многие государства используют как могут. Страны выходят в Генассамблею с экстравагантными безумными резолюциями, или, наоборот, предлагают заблокировать какое-то адекватное решение."Например, раз в год Россия традиционно вносит резолюцию по поводу недопущения пропаганды фашизма. Раньше против неё выступали только США и Украина, а в прошлом году ситуация кардинальным образом изменилась.Означает ли это, что все страны вдруг простили нацизму его преступления? Конечно, нет.Это означает только то, что удалось как-то отпиарить определенную идею: удалось оценить роль Москвы так, что ее можно упрекнуть в чём-то. Страны тогда проголосовали, условно говоря, не за фашизм, а против России – захотели так поддержать Украину", – сообщил политолог.Но пройдёт полгода, маятник качнётся в другую сторону, прогнозирует он. Все эти решения, резолюции, выступления не имеют никакой силы. Они никак не соответствуют нынешней международной обстановке."Главный урок кампании на Украине"Нынешние боевые действия на Украине возвращают всех – не только Россию, но и Европу, США – к идее войны крупными армиями. Такое мнение – у профессора Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко.До начала нашей спецоперации на Украине идеалом военного строительства была маленькая компактная армия: меткие стрелки, как говорили в XVIII веке. А с началом СВО выяснилось, что такой армии мало – нужна большая численность войск."Нужна большая численность армии, а значит, нужно менять систему образования, возвращаться к идее общей воинской обязанности. А это совсем иная система воспитания, другая система работы государственных институтов.Это, по-моему, будет главный урок нынешней кампании на Украине", – заявил Фененко.В то же время он считает, что заявления о некой гибридной войне, которую ведёт Запад, – это большой миф. Так, если брать войны раннего нового времени (XVI—XVIII веков), то все они были гибридными. Например, французские короли на территории раздробленной Германии действовали за спиной немецких князей – они вооружали князей, чтобы приписывать себе их победы."На самом деле гибридные войны – это просто возвращение к модели войн, которая была в XVI–XVIII веках.Придумал эту концепцию британский военный историк Лиддел Гарт. Он считал, что в ядерный век мы постепенно вернёмся к типу войн по стратегии непрямых действий.Одно сражение случается раз в 10 лет, всё остальное время идут всевозможные мирные переговоры, выстраиваются различные дипломатические каверзы с целью занять наиболее выигрышную позицию", – рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20230113/1042609345.html

https://ukraina.ru/20230113/1042613212.html

https://ukraina.ru/20230113/1042589985.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, соледар, днр, трибунал, евгений норин, сво, оон, артемовск