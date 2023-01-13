https://ukraina.ru/20230113/1042616994.html

Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области

Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области - 13.01.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области

Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо

2023-01-13T16:20

2023-01-13T16:20

2023-01-13T16:20

херсонская область

город

сальдо

новости

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"Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков.Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села. Ранее сообщалось, что население города составит 30 тысяч человек.Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.

https://ukraina.ru/20230111/1042509425.html

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херсонская область, город, сальдо, новости