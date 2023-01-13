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Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области - 13.01.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо
2023-01-13T16:20
2023-01-13T16:20
2023-01-13T16:20
херсонская область
город
сальдо
новости
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"Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков.Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села. Ранее сообщалось, что население города составит 30 тысяч человек.Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230111/1042509425.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсонская область, город, сальдо, новости
Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, заявил врио губернатора Владимир Сальдо
"Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков.
Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села. Ранее сообщалось, что население города составит 30 тысяч человек.
Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.