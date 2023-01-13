https://ukraina.ru/20230113/1042614820.html

"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января

"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января - 13.01.2023 Украина.ру

"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января

Верховная Рада лишила мандатов некоторых депутатов ОПЗЖ. Германия напомнила Польше о процедуре передачи немецких танков

2023-01-13T16:05

2023-01-13T16:05

2023-01-13T16:36

эксклюзив

хроники

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Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксёнова, сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.За лишение Медведчука мандата проголосовали 320 нардепов, Козака — 317, Деркача — 314, а Кузьмина — 319 народных депутатов.Кроме этого депутаты удовлетворили заявление еще одного нардепа — Андрея Аксёнова — о добровольном отказе от мандата (294 голосов за).По словам Железняка, при рассмотрении этого вопроса не обошлось без скандала.«Сначала 40 минут была дискуссия, когда ставить в повестку дня вопрос лишения мандатов 5 депутатов. Предложение коалиции было рассматривать в конце повестки дня (потому что у них ни на что бы голосов не хватило), предложение других фракций и групп — начать день с лишения мандатов этих депутатов. После трех голосований и блокирования трибуны, победила позиция других — сразу ставить лишение депутатов мандатов», — рассказал Железняк.Кроме того, в тот же день стало известно, что Национальный олимпийский комитет во время Генеральной ассамблеи января исключил из своего состава бывших членов ОПЗЖ Шуфрича, Суркиса, а также Андрея Шевченко и Жана Беленюка.«В части кадровых ротаций большинством голосов были удовлетворены заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и состава организации», — сообщила пресс-служба НОК.В частности, во время Генассамблеи НОК было принято решение об отставке народного депутата Суркиса, исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Шуфрича.Также была принята отставка футболиста и тренера Шевченко, который был вице-президентом НОК, олимпийского чемпиона и народного депутата ВПУ от фракции «Слуга народа» Жана Беленюка, главы Федерации хоккея Георгия Зубко, народного депутата от фракции «Батьківщина» Андрея Кожемякина.Ранее, 17 ноября, на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022—2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук и Лилию Подкопаеву.Шевченко тут же заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.Руководитель Украинской ассоциации футбола и экс-нардеп Андрей Павелко также заявил, что приостанавливает членство в комитете из-за «избрания в состав членов НОК представителей запрещенной на Украине партии ОПЗЖ».При этом Павелко заявил, что причина — пророссийское прошлое Шуфрича и Суркиса «в то время, как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней».Назначением Шуфрича и Суркиса возмутились и украинские националисты.В то же время министр и президент Национального олимпийского комитета Гутцайт заявил, что выборы в НОК «состоялись демократично и честно».Позже он заявил, что 18 ноября Шуфрич и Суркис обратились к нему с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию. Гутцайт также предложил Шевченко встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме Олимпийского комитета.Немецкое предупреждениеПередача Украине танков Leopard 2 со стороны Польши без разрешения Берлина была бы противозаконной, заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман.«Это было бы незаконно. Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — сказала она.Кроме того, Хофман добавила, что правительство Германии пока не получало от стран-партнёров, в частности Польши и Финляндии, запросов о разрешении передать Киеву поставленные им ранее немецкие танки Leopard.За день до этого министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard 2 из-за возражений Германии.«Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствованием принятию решения другими. И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия», — заявил он 12 января в Берлине.За несколько часов до этого представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что планы Великобритании поставить на Украину танки Challenger 2 не изменили позицию немецкого правительства, которое до сих пор отвергало призывы к Берлину передать Киеву немецкие танки Leopard 2.«Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство», — заявил представитель Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине.По его словам, ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров по совместной поставке танков Leopard украинской армии. И это при том что президент Польши Анджей Дуда уже пообещал Украине 10–14 таких танков.Как сообщили на условиях анонимности изданию Politico двое немецких чиновников, позиция канцлера Олафа Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе объявил о совместной поставке на Украину немецких и американских боевых машин пехоты.Так, 9 января Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок оружия с президентом США, сказав, что поставки танков на Украину необходимо обсуждать «вместе с друзьями и союзниками, а особенно с нашим трансатлантическим партнёром, с Соединёнными Штатами Америки».Примечательно, что кроме Польши о необходимости поставок немецких танков Украине заявляла и Финляндия. Так, за несколько дней до заявления Дуды председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Антти Хяккинен заявил, что Финляндия также должна предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но при условии, если на такой шаг пойдут и другие европейские государства.По его словам, каждая европейская страна должна будет в определённой степени участвовать в процессе предоставления Украине танков, но для Финляндии приоритетом будет собственный оборонный потенциал.«Если Европа собирается начать более масштабные поставки танков Украине, Финляндии было бы целесообразно присоединиться к этому процессу. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас, как для приграничной с Россией страны, собственная обороноспособность всегда является приоритетом», — заявил депутат.Хяккинен также заявил, что многие европейские страны имеют большие возможности для предоставления бронетехники, чем Финляндия.Ранее, в конце декабря, депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне («Зелёные») призвали власти страны ЕС принять решение о передаче Украине танков.

https://ukraina.ru/20230113/1042604689.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники