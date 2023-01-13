https://ukraina.ru/20230113/1042614218.html
Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal - 13.01.2023 Украина.ру
Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
Назначение командующим главы Генерального штаба Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации (СВО) - признак готовящихся наступлений России в ближайшем будущем, пишет The Wall Street Journal
2023-01-13T15:54
2023-01-13T15:54
2023-01-13T15:54
герасимов
наступление
россия
украина
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новости
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«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — цитирует издание главу лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти.Глава Минобороны РФ назначил Герасимова командующим ОГВ СВО вскоре после того, как стало известно о взятии Соледара, открывающего возможность для окружения Артемовска и дальнейшего наступления российских войск.В Минобороны заявили, что уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск.До Герасимова командующим ОГВ СВО был главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, который стал одним из заместителей Герасимова.
https://ukraina.ru/20230113/1042589985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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герасимов, наступление, россия, украина, сво, новости
Герасимов, наступление, Россия, Украина, СВО, Новости
Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
Назначение командующим главы Генерального штаба Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации (СВО) - признак готовящихся наступлений России в ближайшем будущем, пишет The Wall Street Journal
«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — цитирует издание главу лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти.
Глава Минобороны РФ назначил Герасимова командующим ОГВ СВО вскоре после того, как стало известно о взятии Соледара, открывающего возможность для окружения Артемовска и дальнейшего наступления российских войск.
В Минобороны заявили, что уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск.
До Герасимова командующим ОГВ СВО был главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, который стал одним из заместителей Герасимова.