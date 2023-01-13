https://ukraina.ru/20230113/1042614218.html

Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal

Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal - 13.01.2023 Украина.ру

Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal

Назначение командующим главы Генерального штаба Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации (СВО) - признак готовящихся наступлений России в ближайшем будущем, пишет The Wall Street Journal

2023-01-13T15:54

2023-01-13T15:54

2023-01-13T15:54

герасимов

наступление

россия

украина

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040169689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bc225d685fee3a68dd9ac264e7860f4.jpg.webp

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — цитирует издание главу лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти.Глава Минобороны РФ назначил Герасимова командующим ОГВ СВО вскоре после того, как стало известно о взятии Соледара, открывающего возможность для окружения Артемовска и дальнейшего наступления российских войск.В Минобороны заявили, что уровень командования в рамках специальной военной операции на Украине повышен в том числе из-за расширения масштаба решаемых задач и необходимости более тесного взаимодействия видов и родов войск.До Герасимова командующим ОГВ СВО был главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, который стал одним из заместителей Герасимова.

https://ukraina.ru/20230113/1042589985.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

герасимов, наступление, россия, украина, сво, новости