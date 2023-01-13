https://ukraina.ru/20230113/1042614079.html
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина - 13.01.2023 Украина.ру
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Верховная Рада (ВР) Украины проголосовала за лишение мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина, сообщил 13 января в своем Telegram-канале депутат ВР от "Голоса" Ярослав Железняк
2023-01-13T15:54
2023-01-13T15:54
2023-01-13T15:54
новости
верховная рада
мандаты
депутат
виктор медведчук
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский лишил их гражданства Украины, что стало основанием для лишения мандатов.Железняк указал, что 40 минут продолжался скандал, начать этим вопросом голосование парламента, или им закончить.По словам одиозного депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, именно "Евросолидарность" настояла, чтобы заседание открылось именно этим вопросом.Кроме того, мандата лишили внепартийного депутата Андрея Аксенова, написавшего заявление о сложении полномочий несколькими днями ранее, после того, как его заподозрили в наличии российского гражданства.Решение украинского парламента прокомментировал бывший однопартиец Медведчука и остальных оппозиционеров Юрий Бойко: он назвал их "недостойными" чести быть депутатами Верховной Рады.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, верховная рада, мандаты, депутат, виктор медведчук
Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
Верховная Рада (ВР) Украины проголосовала за лишение мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рината Кузьмина, сообщил 13 января в своем Telegram-канале депутат ВР от "Голоса" Ярослав Железняк
Накануне президент Украины Владимир Зеленский
лишил их гражданства Украины, что стало основанием для лишения мандатов.
Железняк указал, что 40 минут продолжался скандал, начать этим вопросом голосование парламента, или им закончить.
По словам одиозного депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, именно "Евросолидарность" настояла, чтобы заседание открылось именно этим вопросом.
Кроме того, мандата лишили внепартийного депутата Андрея Аксенова, написавшего заявление о сложении полномочий несколькими днями ранее, после того, как его заподозрили в наличии российского гражданства.
Решение украинского парламента прокомментировал бывший однопартиец Медведчука и остальных оппозиционеров Юрий Бойко: он назвал их "недостойными" чести быть депутатами Верховной Рады.