https://ukraina.ru/20230113/1042612116.html

В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови

В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови - 13.01.2023 Украина.ру

В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови

В госпиталях и больницах Львова, в которые в последние дни привезли много раненых украинских военных из Соледара и Артёмовска (Бахмута), не хватает донорской крови, сообщила 13 января на своей странице в Facebook* депутат горсовета от фракции "Голос", волонтер и соучредитель общественной организации "Помощь детям Героев" Виктория Христенко

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:46

2023-01-13T15:46

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потери всу

кровь

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волонтеры

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"Сейчас в Бахмуте и Соледаре ад", поэтому каждый день раненым требуется минимум 50 порций крови. В среднем же в больницах Львова сдают по 30 порций. У нас в городе, во Львове защитникам не хватает крови!" - написала она.Людей, чей возраст и здоровье позволяют стать донорами, Христенко призвала приходить в три пункта приема крови и помогать бойцам.В пятницу, 13 января, Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара. В интервью РИА Новости местные жители рассказали об ужасных потерях ВСУ при обороне города."Потери огромные. Даже на земле тела просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - рассказал один из них журналистам.*Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России

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новости, потери всу, кровь, львов, волонтеры