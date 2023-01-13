В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови - 13.01.2023 Украина.ру
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В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови - 13.01.2023 Украина.ру
В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
В госпиталях и больницах Львова, в которые в последние дни привезли много раненых украинских военных из Соледара и Артёмовска (Бахмута), не хватает донорской крови, сообщила 13 января на своей странице в Facebook* депутат горсовета от фракции "Голос", волонтер и соучредитель общественной организации "Помощь детям Героев" Виктория Христенко
2023-01-13T15:46
2023-01-13T15:46
новости
потери всу
кровь
львов
волонтеры
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"Сейчас в Бахмуте и Соледаре ад", поэтому каждый день раненым требуется минимум 50 порций крови. В среднем же в больницах Львова сдают по 30 порций. У нас в городе, во Львове защитникам не хватает крови!" - написала она.Людей, чей возраст и здоровье позволяют стать донорами, Христенко призвала приходить в три пункта приема крови и помогать бойцам.В пятницу, 13 января, Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара. В интервью РИА Новости местные жители рассказали об ужасных потерях ВСУ при обороне города."Потери огромные. Даже на земле тела просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - рассказал один из них журналистам.*Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери всу, кровь, львов, волонтеры
Новости, потери ВСУ, кровь, Львов, волонтеры

В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови

15:46 13.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирский центр крови
Новосибирский центр крови - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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В госпиталях и больницах Львова, в которые в последние дни привезли много раненых украинских военных из Соледара и Артёмовска (Бахмута), не хватает донорской крови, сообщила 13 января на своей странице в Facebook* депутат горсовета от фракции "Голос", волонтер и соучредитель общественной организации "Помощь детям Героев" Виктория Христенко
"Сейчас в Бахмуте и Соледаре ад", поэтому каждый день раненым требуется минимум 50 порций крови. В среднем же в больницах Львова сдают по 30 порций. У нас в городе, во Львове защитникам не хватает крови!" - написала она.
Людей, чей возраст и здоровье позволяют стать донорами, Христенко призвала приходить в три пункта приема крови и помогать бойцам.
В пятницу, 13 января, Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара. В интервью РИА Новости местные жители рассказали об ужасных потерях ВСУ при обороне города.
"Потери огромные. Даже на земле тела просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - рассказал один из них журналистам.
*Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram запрещена в России
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:02
Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в СоледареЗа время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли порядка 16—17 батальонов убитыми, узнали корреспонденты RT от украинских военнопленных, а общие потери ВСУ на этом направлении с учетом тяжелораненых и пропавших без вести с начала осени 2022 года могут составлять 20 000—25 000 человек.
 
Новостипотери ВСУкровьЛьвовволонтеры
 
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Заголовок открываемого материала
16:38Сальдо назвал срок освобождения Херсона
16:32Наступление после Соледара, уголовный трибунал против России. О чём говорили эксперты 13 января
16:20Сальдо рассказал подробности о постройке нового города в Херсонской области
16:16Путин поручил оградить жителей новых территорий от уголовного преследования со стороны киевского режима
16:05"Привет" ОПЗЖ, немецкое предупреждение. Главное на Украине на 16:00 13 января
15:54Россия готовится к масштабному наступлению - The Wall Street Journal
15:54Верховная Рада лишила депутатских мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
15:48Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООН
15:46В госпиталях Львова, куда везут раненых из Артёмовска и Соледара, острый дефицит донорской крови
15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города Соледар
15:08Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению РФ – The New York Times
15:03Сфера СВО может быть резко расширена: Ищенко о планах России. СВО
15:00"Украина — в тупике". В Киеве задумались о реальной цене войны
14:50Путин потребовал от правительства срочно принять меры по обеспечению новых регионов лекарствами
14:39Российские военные уничтожили в Соледаре более 700 бойцов ВСУ за 3 суток
14:25В Минобороны РФ рассказали подробности о применении высокотехнологичных вооружений в ходе штурма Соледара
14:05Суркиса и Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины
13:59Бастрыкин предложил направлять бывших мигрантов, ставших гражданами РФ, в зону СВО в приоритетном порядке
13:55Евгений Норин: Россия мощно ударила по ВСУ и готовит адекватное наступление из Белоруссии
13:51Посол Украины в Израиле раскрыл причину, почему отложили телефонные переговоры глав МИД двух стран
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