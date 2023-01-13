https://ukraina.ru/20230113/1042606482.html

Украинский дипломат был вынужден извиниться перед Филиппинами за критику президента Маркоса

Украинский дипломат был вынужден извиниться перед Филиппинами за критику президента Маркоса - 13.01.2023 Украина.ру

Украинский дипломат был вынужден извиниться перед Филиппинами за критику президента Маркоса

Временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный разговор между президентами двух стран

2023-01-13T12:56

2023-01-13T12:56

2023-01-13T13:07

украина

филиппины

новости

дипломатия

извинения

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Ранее этот украинский дипломат заявил, что с июня 2022 года МИД страны пытался дважды в месяц связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим, но ответа не получили, за что подвергся критике со стороны МИД Филиппин.«Мои дорогие коллеги, я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или, может, непонятыми высказываниями», — сказал Михайлюк в эфире филиппинского телеканала ABS-CBN.По его словам, Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее «мирного плана».Напомним, «мирный план» киевского режима в России таковым не признается, так как не учитывает интересов страны. В частности, Киев требует «вернуть» под его контроль Крым и другие новые территории РФ.Стоит также отметить, что во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший заявлял, что Филиппинам нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной.

https://ukraina.ru/20230111/1042534064.html

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украина, филиппины, новости, дипломатия, извинения