https://ukraina.ru/20230113/1042602670.html
Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа"
Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа" - 13.01.2023 Украина.ру
Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа"
Жена украинского бизнесмена Алина Варакута, попавшая в скандал из-за празднования своего дня рождения в Куршевеле, 13 января в Telegram-канале оправдалась за неуместную вечеринку во время военных действий на Украине
2023-01-13T12:35
2023-01-13T12:35
2023-01-13T12:35
новости
скандал
вечеринка
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042602122_76:759:1085:1327_1920x0_80_0_0_243532ab5ceb76e492496eab036c69e6.jpg
"Да потому что сейчас каждый праздник украинца – то ли Новый год, то ли день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция категорична", - написала Варакута.Девушка также оправдалась тем, что "не видела никогда никаких государственных денег", то есть, все потраченное, было заработано ее трудом. Кроме того, она отметила, что много жертвует на нужды ВСУ.Кадры вечеринки на днях опубликовала российская журналистка Ксения Собчак, по оценкам которой, вечеринка стоила десятки тысяч евро.Более того, на кадры, где Варакута поет популярную на Украине матерную песню с обращением к президенту страны Владимиру Зеленскому, попал разыскиваемый на Украине Сергей Ошеровский.Ранее участница вечеринки Алина Варакута призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" праздновать свой день рождения так, как ей заблагорассудится.
https://ukraina.ru/20221114/1040797243.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, скандал, вечеринка, украина
Именинница из Куршевеля объяснила, что вечеринка в военное время – "акт непокорности украинского народа"
Жена украинского бизнесмена Алина Варакута, попавшая в скандал из-за празднования своего дня рождения в Куршевеле, 13 января в Telegram-канале оправдалась за неуместную вечеринку во время военных действий на Украине
"Да потому что сейчас каждый праздник украинца – то ли Новый год, то ли день рождения – связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любые времена. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне и может возникнуть какой-то конфликт, потому что наша позиция категорична", - написала Варакута.
Девушка также оправдалась тем, что "не видела никогда никаких государственных денег", то есть, все потраченное, было заработано ее трудом. Кроме того, она отметила, что много жертвует на нужды ВСУ.
Кадры вечеринки на днях опубликовала российская журналистка Ксения Собчак, по оценкам которой, вечеринка стоила десятки тысяч евро.
Более того, на кадры, где Варакута поет популярную на Украине матерную песню с обращением к президенту страны Владимиру Зеленскому,
попал разыскиваемый на Украине Сергей Ошеровский.
Ранее участница вечеринки Алина Варакута призвала украинцев "думать головой". По словам девушки, она "имеет право" праздновать свой день рождения так, как ей заблагорассудится.