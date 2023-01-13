https://ukraina.ru/20230113/1042600099.html

Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - 13.01.2023 Украина.ру

Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

Офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет, в котором указывается, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов

2023-01-13T12:20

2023-01-13T12:20

2023-01-13T12:20

новости

сша

отчет

нло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102729/13/1027291332_0:127:1920:1207_1920x0_80_0_0_33caa1bd87fcf380267c1577a0ba5606.jpg.webp

Большинство новых случаев появления НЛО зафиксировали операторы, ставшие свидетелями их появления, а также пилоты ВМС и ВВС США. При этом не зарегистрировано ни одного столкновения воздушного судна и непознанного летающего объекта.Как отмечается, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя отчет, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.В докладе национальной разведки США от 2021 года говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для национальной безопасности страны. В то же время в нем отмечалось, что однозначных выводов о природе НЛО нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства."Ребята, тут ключевое слово "средства". Просто надо больше денег, а на НЛО или на HIMARS для Украины - это уже второстепенно", "У американцев, видимо, любимое занятие видеть то, чего нет", "Господи, да когда к ним уже наконец реальные НЛО прилетят и всех на опыты позабирают", "Как-то не очень в Америке психиатры работают, судя по всему", - отреагировали на новость пользователи.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, отчет, нло