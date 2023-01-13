Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - 13.01.2023 Украина.ру
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Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО - 13.01.2023 Украина.ру
Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
Офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет, в котором указывается, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов
2023-01-13T12:20
2023-01-13T12:20
новости
сша
отчет
нло
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Большинство новых случаев появления НЛО зафиксировали операторы, ставшие свидетелями их появления, а также пилоты ВМС и ВВС США. При этом не зарегистрировано ни одного столкновения воздушного судна и непознанного летающего объекта.Как отмечается, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя отчет, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.В докладе национальной разведки США от 2021 года говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для национальной безопасности страны. В то же время в нем отмечалось, что однозначных выводов о природе НЛО нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства."Ребята, тут ключевое слово "средства". Просто надо больше денег, а на НЛО или на HIMARS для Украины - это уже второстепенно", "У американцев, видимо, любимое занятие видеть то, чего нет", "Господи, да когда к ним уже наконец реальные НЛО прилетят и всех на опыты позабирают", "Как-то не очень в Америке психиатры работают, судя по всему", - отреагировали на новость пользователи.
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новости, сша, отчет, нло
Новости, США, отчет, НЛО

Чаще всего видят военные: Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО

12:20 13.01.2023
 
© СС0, PixabayНЛО
НЛО
© СС0, Pixabay
Читать в
Офис Директора национальной разведки (ODNI) США опубликовал отчет, в котором указывается, что только за последнее время в стране было зафиксировано более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов

"В дополнение к 144 сообщениям о неопознанных небесных аномалиях, охваченных отчетом ODNI в рамках предварительной оценки, было 247 новых сообщений и еще 119, которые были обнаружены или о них стало известно после периода предварительной оценки. Это суммарно составило 510 случаев по состоянию на 30 августа 2022 года", - говорится в документе.

Большинство новых случаев появления НЛО зафиксировали операторы, ставшие свидетелями их появления, а также пилоты ВМС и ВВС США. При этом не зарегистрировано ни одного столкновения воздушного судна и непознанного летающего объекта.
Как отмечается, количество случаев упоминания НЛО увеличивается, в том числе из-за лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя отчет, заявил, что США "всерьез относится" к такого рода информации об НЛО.
В докладе национальной разведки США от 2021 года говорилось, что неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для национальной безопасности страны. В то же время в нем отмечалось, что однозначных выводов о природе НЛО нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства.
"Ребята, тут ключевое слово "средства". Просто надо больше денег, а на НЛО или на HIMARS для Украины - это уже второстепенно", "У американцев, видимо, любимое занятие видеть то, чего нет", "Господи, да когда к ним уже наконец реальные НЛО прилетят и всех на опыты позабирают", "Как-то не очень в Америке психиатры работают, судя по всему", - отреагировали на новость пользователи.
 
НовостиСШАотчетНЛО
 
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