"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ - 13.01.2023 Украина.ру
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"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ - 13.01.2023 Украина.ру
"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
Житель освобожденного Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказал о колоссальных украинских потерях в городе, передает 13 января РИА Новости
2023-01-13T07:11
2023-01-13T07:11
соледар
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"Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - сказал он.По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал глава администрации города Александр Шатов.
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соледар, мясо, новости, всу, днр
Соледар, мясо, Новости, ВСУ, ДНР

"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ

07:11 13.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Житель освобожденного Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказал о колоссальных украинских потерях в городе, передает 13 января РИА Новости
"Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - сказал он.
По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.

"Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", - рассказал мужчина.

В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал глава администрации города Александр Шатов.
 
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