https://ukraina.ru/20230113/1042595861.html

"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ

"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ - 13.01.2023 Украина.ру

"Вели на мясо": житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ

Житель освобожденного Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказал о колоссальных украинских потерях в городе, передает 13 января РИА Новости

2023-01-13T07:11

2023-01-13T07:11

2023-01-13T07:11

соледар

мясо

новости

всу

днр

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"Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - сказал он.По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал глава администрации города Александр Шатов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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соледар, мясо, новости, всу, днр