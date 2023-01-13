Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
Комментаторы, отмечающие, что Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в ходе СВО большего количества самолётов киевского режима, чем их находилось в распоряжении ВСУ до неё, не располагают всей информацией о событиях. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Он отметил, что, кроме тех самолётов, которые находились на вооружении ВСУ к началу спецоперации, другие могли были ранее выведены из боевого состава и отправлены на базы хранения. Кроме того, страны, ранее входившие в Варшавский договор, могли негласно передать киевскому режиму свои самолёты советского производства, считает Трухан.
Он подверг критике комментаторов, которые, по его мнению, не располагают точными данными о ситуации на фронте, но критикуют публикуемую МО РФ информацию.
Минобороны дает перепроверенные цифры. В том числе с методами объективного контроля. … Повторюсь, [официальному представителю Минобороны Игорю] Конашенкову составляют сводки. Если в этих сводках будет неточность, то полковника, который последним эту сводку подписывал, порвут на крест. Вы думаете, он будет своей карьерой рисковать?
Согласно сведениям, предоставленным департаментом прессы и информации министерства обороны Украины в ответ на запрос украинского журнала Defense Express, в 2012 году на балансе Воздушных Сил Украины имелось 638 единиц летательных аппаратов всех категорий (включая находящиеся на хранении).
В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, киевский режим потерял, по неофициальным данным, не менее 12 самолётов, 9 вертолётов и двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143 советского производства.
С другой стороны, 9 января МО РФ объявило, что с начала спецоперации российские вооружённые силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
12 июня 2022, 09:08«Мы разве не все уничтожили? Военный эксперт объяснил, откуда у ВСУ все еще берутся самолетыВ первые дни спецоперации Украина сразу же перебазировала свои самолеты на аэродромы, которые считались заброшенными еще с 1990х и начала 2000х годов, но инфраструктура для них осталась. Это позволило избежать их тотального уничтожения. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Прокаев в интервью изданию Украина.ру