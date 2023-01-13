https://ukraina.ru/20230113/1042588848.html

Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться

Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться - 13.01.2023 Украина.ру

Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться

Комментаторы, отмечающие, что Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в ходе СВО большего количества самолётов киевского режима, чем их находилось в распоряжении ВСУ до неё, не располагают всей информацией о событиях. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

новости

спецоперация

мо рф

потери всу

киевский режим

полковник

конашенков

вс рф

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Он отметил, что, кроме тех самолётов, которые находились на вооружении ВСУ к началу спецоперации, другие могли были ранее выведены из боевого состава и отправлены на базы хранения. Кроме того, страны, ранее входившие в Варшавский договор, могли негласно передать киевскому режиму свои самолёты советского производства, считает Трухан.Он подверг критике комментаторов, которые, по его мнению, не располагают точными данными о ситуации на фронте, но критикуют публикуемую МО РФ информацию.Согласно сведениям, предоставленным департаментом прессы и информации министерства обороны Украины в ответ на запрос украинского журнала Defense Express, в 2012 году на балансе Воздушных Сил Украины имелось 638 единиц летательных аппаратов всех категорий (включая находящиеся на хранении).В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, киевский режим потерял, по неофициальным данным, не менее 12 самолётов, 9 вертолётов и двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143 советского производства.С другой стороны, 9 января МО РФ объявило, что с начала спецоперации российские вооружённые силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220612/1034141313.html

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новости, спецоперация, мо рф, потери всу, киевский режим, полковник, конашенков, вс рф