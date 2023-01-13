Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться - 13.01.2023 Украина.ру
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Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться
Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться - 13.01.2023 Украина.ру
Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться
Комментаторы, отмечающие, что Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в ходе СВО большего количества самолётов киевского режима, чем их находилось в распоряжении ВСУ до неё, не располагают всей информацией о событиях. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
2023-01-13T08:00
2023-01-13T08:00
новости
спецоперация
мо рф
потери всу
киевский режим
полковник
конашенков
вс рф
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Он отметил, что, кроме тех самолётов, которые находились на вооружении ВСУ к началу спецоперации, другие могли были ранее выведены из боевого состава и отправлены на базы хранения. Кроме того, страны, ранее входившие в Варшавский договор, могли негласно передать киевскому режиму свои самолёты советского производства, считает Трухан.Он подверг критике комментаторов, которые, по его мнению, не располагают точными данными о ситуации на фронте, но критикуют публикуемую МО РФ информацию.Согласно сведениям, предоставленным департаментом прессы и информации министерства обороны Украины в ответ на запрос украинского журнала Defense Express, в 2012 году на балансе Воздушных Сил Украины имелось 638 единиц летательных аппаратов всех категорий (включая находящиеся на хранении).В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, киевский режим потерял, по неофициальным данным, не менее 12 самолётов, 9 вертолётов и двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143 советского производства.С другой стороны, 9 января МО РФ объявило, что с начала спецоперации российские вооружённые силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, мо рф, потери всу, киевский режим, полковник, конашенков, вс рф
Новости, Спецоперация, МО РФ, потери ВСУ, киевский режим, полковник, Конашенков, ВС РФ

Полковник объяснил, почему у ВСУ ещё остались самолёты, хотя по сводкам МО РФ они должны были закончиться

08:00 13.01.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Комментаторы, отмечающие, что Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении в ходе СВО большего количества самолётов киевского режима, чем их находилось в распоряжении ВСУ до неё, не располагают всей информацией о событиях. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Он отметил, что, кроме тех самолётов, которые находились на вооружении ВСУ к началу спецоперации, другие могли были ранее выведены из боевого состава и отправлены на базы хранения. Кроме того, страны, ранее входившие в Варшавский договор, могли негласно передать киевскому режиму свои самолёты советского производства, считает Трухан.
Он подверг критике комментаторов, которые, по его мнению, не располагают точными данными о ситуации на фронте, но критикуют публикуемую МО РФ информацию.

Минобороны дает перепроверенные цифры. В том числе с методами объективного контроля. … Повторюсь, [официальному представителю Минобороны Игорю] Конашенкову составляют сводки. Если в этих сводках будет неточность, то полковника, который последним эту сводку подписывал, порвут на крест. Вы думаете, он будет своей карьерой рисковать?

Владимир Трухан интервью
Владимир Трухан
Полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе
Согласно сведениям, предоставленным департаментом прессы и информации министерства обороны Украины в ответ на запрос украинского журнала Defense Express, в 2012 году на балансе Воздушных Сил Украины имелось 638 единиц летательных аппаратов всех категорий (включая находящиеся на хранении).
В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, киевский режим потерял, по неофициальным данным, не менее 12 самолётов, 9 вертолётов и двух реактивных беспилотных летательных аппаратов Ту-143 советского производства.
С другой стороны, 9 января МО РФ объявило, что с начала спецоперации российские вооружённые силы уничтожили 367 самолетов и 200 вертолетов противника.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
ВСУ истребители самолет - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня 2022, 09:08
«Мы разве не все уничтожили? Военный эксперт объяснил, откуда у ВСУ все еще берутся самолетыВ первые дни спецоперации Украина сразу же перебазировала свои самолеты на аэродромы, которые считались заброшенными еще с 1990х и начала 2000х годов, но инфраструктура для них осталась. Это позволило избежать их тотального уничтожения. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Прокаев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияМО РФпотери ВСУкиевский режимполковникКонашенковВС РФ
 
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