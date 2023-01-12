https://ukraina.ru/20230112/1042586324.html

СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках

СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках - 12.01.2023 Украина.ру

СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках

Дефицит лекарств наблюдается на Украине, многие препараты исчезли из продажи и аптеки заменяют их на более дешевые аналоги, сообщает украинское издание "Страна"

2023-01-12T17:34

2023-01-12T17:34

2023-01-12T17:34

новости

украина

лекарства

дефицит

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В статье пояснили, что на дефицит лекарств на Украине повлияли снижение платежеспособного спроса в стране, продолжение боевых действий, общий дефицит препаратов на мировом рынке, вызванный нехваткой сырья и пандемией коронавируса. "Есть еще один фактор. Летом этого года вступил в силу закон, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке", - говорится в сообщении.Аптеки на Украине активно заменяют дорогие препараты на более дешевые аналоги, тем не менее цены на них значительно выросли. "Так называемые дешевые препараты дорожают намного быстрее импорта", - отмечается в статье.

https://ukraina.ru/20201215/1029973770.html

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новости, украина, лекарства, дефицит