СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках - 12.01.2023 Украина.ру
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СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках
СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках - 12.01.2023 Украина.ру
СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках
Дефицит лекарств наблюдается на Украине, многие препараты исчезли из продажи и аптеки заменяют их на более дешевые аналоги, сообщает украинское издание "Страна"
2023-01-12T17:34
2023-01-12T17:34
новости
украина
лекарства
дефицит
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В статье пояснили, что на дефицит лекарств на Украине повлияли снижение платежеспособного спроса в стране, продолжение боевых действий, общий дефицит препаратов на мировом рынке, вызванный нехваткой сырья и пандемией коронавируса. "Есть еще один фактор. Летом этого года вступил в силу закон, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке", - говорится в сообщении.Аптеки на Украине активно заменяют дорогие препараты на более дешевые аналоги, тем не менее цены на них значительно выросли. "Так называемые дешевые препараты дорожают намного быстрее импорта", - отмечается в статье.
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Украина.ру
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452
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новости, украина, лекарства, дефицит
Новости, Украина, лекарства, дефицит

СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках

17:34 12.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Дефицит лекарств наблюдается на Украине, многие препараты исчезли из продажи и аптеки заменяют их на более дешевые аналоги, сообщает украинское издание "Страна"
"Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде. Речь идет в основном об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами", - пишет издание.
В статье пояснили, что на дефицит лекарств на Украине повлияли снижение платежеспособного спроса в стране, продолжение боевых действий, общий дефицит препаратов на мировом рынке, вызванный нехваткой сырья и пандемией коронавируса. "Есть еще один фактор. Летом этого года вступил в силу закон, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке", - говорится в сообщении.
Аптеки на Украине активно заменяют дорогие препараты на более дешевые аналоги, тем не менее цены на них значительно выросли. "Так называемые дешевые препараты дорожают намного быстрее импорта", - отмечается в статье.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 16:00
Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантийУкраина финансирует лишь 12% общих расходов на лекарственные средства. Из них более трети идет на закупку БАДов, традиционных, растительных лекарственных средств и лекарственных средств с низкой или недоказанной клинической эффективностью. И только 17% — на закупку инновационных лекарственных средств
 
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