СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Дефицит лекарств наблюдается на Украине, многие препараты исчезли из продажи и аптеки заменяют их на более дешевые аналоги, сообщает украинское издание "Страна"
"Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде. Речь идет в основном об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами", - пишет издание.
В статье пояснили, что на дефицит лекарств на Украине повлияли снижение платежеспособного спроса в стране, продолжение боевых действий, общий дефицит препаратов на мировом рынке, вызванный нехваткой сырья и пандемией коронавируса. "Есть еще один фактор. Летом этого года вступил в силу закон, который запрещает продавать на Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке", - говорится в сообщении.
Аптеки на Украине активно заменяют дорогие препараты на более дешевые аналоги, тем не менее цены на них значительно выросли. "Так называемые дешевые препараты дорожают намного быстрее импорта", - отмечается в статье.
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